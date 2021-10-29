МЦРИАП и OneWeb расширяют сферы сотрудничества

В рамках Форума Digital Bridge подписан меморандум между ТОО «Галам» и международной компанией спутниковой связи OneWeb.

Также на полях форума OneWeb провели первую в истории СНГ публичную демонстрацию услуг широкополосного доступа в интернет посредством низкоорбитальной спутниковой системы. Демонстрационные испытания проводились на оборудовании OneWeb Kazakhstan Ltd., зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» при поддержке АО «Республиканский центр космической связи» и АО «Жусан Мобайл». Оборудование установлено на территории Национального космического центра Республики Казахстан и сопровождается локально АО «Казахстан Гарыш Сапары» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ходе испытаний были продемонстрированы успешные результаты по скорости (195 Мб/с даунлинк и 32 Мб/с аплинк на спутниковый терминал), джиттеру (3-5 мс) и задержке сигнала (30-40 мс). OneWeb планирует проведение подобных демонстраций до завершения строительства в стране Центрально-азиатского технологического хаба системы OneWeb. По завершении строительства хаба компания будет предоставлять решения для операторов связи РК, которые обеспечат широкополосным доступом в интернет удаленные сельские населенные пункты страны.

Кроме того, на полях Digital Bridge 2021 компания OneWeb подписала протокол о намерениях с ТОО «Галам» на размещение заказов для локализации производства компонентов спутников OneWeb в Республике Казахстан.