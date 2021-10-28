Центр 5G откроют в Astana Hub

Партнерское соглашение подписали международный технопарк Astana Hub и центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub.

В рамках сотрудничества планируется открытие Центра 5G в Нур-Султане для отбора, тестирования и доработки решений технологических компаний и стартапов Казахстана на сетях пятого поколения. Соглашение подписано на площадке международного технологического форума Digital Bridge-2021, организаторами которого выступили министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

«Центр 5G позволит создавать IT-решения с применением новейших технологий: Интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделирования. Для IT-разработчиков это откроет новые возможности для профессионального роста, а для пользователей — удобство и скорость сервисов и приложений. Запуск Центра 5G с MTS StartUp Hub в Нур-Султане запланирован на начало 2022 года», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

MTS StartUp Hub и Astana Hub уже начали поиск стартапов, предоставляющих AR, VR, XR-сервисы, решения в сфере развлечений и медиа, промышленности и цифровой недвижимости. Подать заявку для работы в Центре 5G можно на сайте Astana Hub. Лучшие проекты получат денежные гранты и возможности для сотрудничества с крупными компаниями.

«Партнерство с Astana Hub расширяет программу международного технологического скаутинга MTS StartUp Hub, теперь мы будем осуществлять отбор лучших цифровых проектов и в Казахстане. Казахстанские команды смогут стать резидентами наших Центров 5G в России, доработать свои решения с помощью инфраструктуры, ресурсов и сетей пятого поколения МТС и запустить пилот с российскими компаниями. Мы также готовы делиться экспертизой для запуска Центра 5G в Астане. Уверен, эта площадка даст мощный импульс для развития инноваций в Казахстане», — прокомментировал директор МТС по инновациям и инвестициями Дмитрий Курин.

Стартапы из России могут стать резидентами Astana Hub и получить поддержку в виде специальных налоговых льгот, рабочих пространств, программ развития, доступ к защите иностранных инвестиций на принципах английского права от МФЦА и другие преференции.

Покрытие сети в Центре 5G будет обеспечено не только в помещении, но и на близлежащей территории, благодаря чему стартаперы смогут тестировать решения с использованием дронов и беспилотников.

Стоит отметить, что ранее Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщал о запуске тестирования 5G в определенных локациях городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан.