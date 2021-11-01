Багдат Мусин вручил студентам первые ваучеры на обучение по IT-специальностям

Инициатива направлена на реализацию поручения Президента по подготовке 100 тысяч IT-специалистов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин вручил IT-ваучеры на сумму 600 тысяч тенге пяти первым победителям конкурсного отбора на обучение ИТ-специальностям на площадке Международного форума Digital Bridge 2021.

«Нам важно взращивать и усиливать казахстанский IT-сектор. Стране нужны молодые, образованные, мотивированные специалисты. К 2025 году планируем выдать 20 тысяч IT-ваучеров. Это позволит нам увеличить количество высококвалифицированных кадров в IT-секторе, которые смогут создавать качественные проекты в будущем», — отметил Багдат Мусин.

Чеки на оплату обучения из рук министра получили:

— Малиновская Инна — будущая студентка школы программирования Code: ME. Школа помогает не только взрослым специалистам получить новую высокооплачиваемую профессию и изменить свою карьеру всего за 6 месяцев, а также учат детей профессиям будущего.

— Наураков Оразалы будет учиться в школе Make IT из Семея, которая готовит IT-специалистов для Восточно-Казахстанского региона.

— Нигметова Гаухар — студентка школы программирования QWANT. Школа была основана при стратегическом партнерстве с Qwasar Silicon Valley, в основе обучения которой заложены принципы геймификации, активного обучения и командной работы.

— Пархоменко Андрей — будущий студент школы цифровых искусств Animo.

— Хасенова Айжан, студентка Академии ШАГ из Караганды. Это одна из самых крупных школ программирования в Казахстане Академия ШАГ представлена в 22 странах мира и уже обучила 250 000 специалистов по всему миру.

На 2022 год планируется расширение программы и увеличение количества квот до 2000. В целом, до конца 2025 года будет профинансировано обучение 20 000 граждан Казахстана разным IT-специальностям.

Tech Orda — уникальная программа от технопарка Astana Hub, реализуемая при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Программа предоставляет возможность казахстанцам получить финансирование на обучение IT- специальностям в размере 600 000 тенге.

В 2021 году программа запустилась впервые и предоставит 100 казахстанцам квоту на обучение в ведущих школах программирования. 13 IT-школ по всему Казахстану (Нур-Султан, Шымкент, Алматы, Караганды, Уральск, Семей, Актау) принимают участие в программе.