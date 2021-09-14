Все больше торговых точек в РК принимают платежные карты

Объем безналичных платежей через POS-терминалы за год вырос более чем в два раза.

По итогам первого полугодия 2021 года в Казахстане насчитывалось 356,3 тыс. POS-терминалов, из которых 347,7 тыс. — у торговых предприятий. За год их количество выросло на 91,1% (годом ранее рост составлял 32,2%). Объем безналичных платежей через POS-терминалы на территории страны с использованием платежных карт, выпущенных как казахстанскими, так и иностранными эмитентами, за год вырос более чем в два раза, составив за январь–июль текущего года 6,1 трлн тг., передает Finprom.kz.

Количество транзакций по безналичным платежам через POS-терминалы за год увеличилось на 87,2%, до 1,1 млрд операций. Средний чек одной операции после четырехлетнего снижения за последний год вырос на 10,3% и составил 5,6 тыс. тг. Чуть более половины всех POS-терминалов расположено лишь в трех регионах: наибольшее количество — в Алматы (96,6 тыс. устройств), следом идут Нур-Султан (58,8 тыс.) и Карагандинская область (29,6 тыс.).

При этом доля POS-терминалов в общем объеме безналичных платежей продолжает сокращаться. Так, за последний год она уменьшилась с 19,2% до 16,9%. Для сравнения: еще в первом полугодии 2019-го их доля достигала 33%.

Кроме того, за последний год значительно увеличилось количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание платежных карточек: сразу в 2,1 раза, до 210,8 тыс. на конец июня 2021-го. Большинство таких предприятий традиционно расположено в мегаполисах — Алматы (51,4 тыс.) и Нур-Султане (34,8 тыс.). Значительное их количество также приходится на Карагандинскую область (16,6 тыс.). Количество торговых точек выросло на 80%, составив на конец июня 2021 года 275,1 тыс.