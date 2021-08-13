На Alibaba выходят казахстанские экспортеры

Более 4-х тысяч казахстанских товаров уже размещены на торговой площадке, среди которых популярностью пользуются отечественный текстиль, пищевая продукция и т.д.

12 августа 2021 года Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев выступая на коллегии заявил, что Министерством активно продвигается экспорт по электронным каналам сбыта.

Так, на платформе Alibaba.com в рамках двух фаз программы было выведено 100 отечественных компаний, из которых на сегодняшний день 62 активные.

Необходимо также отметить, что более 4-х тысяч казахстанских товаров уже размещены на торговой площадке, среди которых популярностью пользуются отечественный текстиль, пищевая продукция и т. д.

Вместе с тем суммарные продажи участников программы составили 45 млн. долл. США. Министерством также активно проводится работа по расширению возможностей для бизнеса в части доступа на другие международные торговые площадки.

«Хочется отметить, что Дорожной картой по исполнению Предвыборной программы партии Nur Otan „Путь перемен: достойную жизнь каждому!“ перед нами поставлены конкретные задачи по увеличению количества активных экспортеров до 1000 к 2025 году. Основываясь на успехе первого этапа акселерации в рамках второго этапа, мы расширяем количество предприятий до 100, а также охватим 5 отраслей и 5 стран. Также будут выведены еще 50 экспортеров на международную электронную площадку Alibaba», — заключил Торебаев Кайрат.