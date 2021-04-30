В школе Нур-Султана внедрили систему распознавания лиц

Отечественная разработка сможет проверять наличие масок и измерять температуру.

27 апреля в столичной школе состоялся запуск системы распознавания лиц, которая моментально измеряет температуру тела и наличие маски. Кроме того, казахстанская IT-разработка Clockster ограничивает доступ в школу незарегистрированным в базе данных лицам и позволяет отслеживать время пребывания и посещения учеников, преподавателей и всех сотрудников, сообщает официальный сайт Нур-Султана. В рамках пилота систему запустили в столичной школе № 59 г. Проект позволяет решать сразу несколько задач: обеспечивает безопасность, контроль за посещением.

«Обеспечить безопасность детей — это задача первостепенного значения. Карточки могут потеряться или же попасть не в те руки. Еще одна особенность системы Clockster в том, что уведомление о посещаемости ребенка приходит моментально к руководству школы и родителям ученика. За сохранность данных несет ответственность Clockster и сами пользователи, которые являются владельцами данных», — сообщил Адилет Нургожин, председатель правления АО «Astana Innovations».