В Казахстане 80% компьютеров в малокомплектных школах требуют замены

Такие школы необходимо обеспечить компьютерной техникой и высокоскоростным интернетом.

В малокомплектных школах на 1 компьютер приходится 4 ученика, а замены в некоторых регионах требует 80% компьютерной техники, сообщила на заседании в Мажилисе депутат Джамиля Нурманбетова. Особого внимания требует процесс внедрения обновленного содержания среднего образования, а вместе с ним — расчет педагогической нагрузки учителей малокомплектных школ и их заработной платы. К примеру, один учитель МКШ, ведущий несколько разных предметов, имеет колоссальную методическую нагрузку при подготовке к урокам и их проведении одновременно в нескольких классах. В то же время, из-за небольшого контингента учащихся и совмещения класс-комплектов учителя МКШ не имеют полной недельной нагрузки, что отражается на уровне их заработной платы, которая все еще ниже, чем у городских учителей, передает Zakon.kz.

По данным Джамили Нурманбетовой, в казахстанской системе школьного образования малокомплектные школы составляют 53% от всех сельских школ. Наибольшее количество МКШ в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. Всего по республике на 2 787 МКШ работает лишь 186 ресурсных центров, к которым не всегда организован подвоз учащихся. В пример депутат привела ситуацию в Восточно-Казахстанской области, где на 343 МКШ работает всего 7 ресурсных центров. Оставшиеся 296 МКШ предоставлены сами себе и ведут учебный процесс самостоятельно. Возможно, часть проблем МКШ могла быть решена при наличии качественного интернета, но, к сожалению, около 70% таких школ имеют скорость интернета ниже 4 Мбит/с, которого недостаточно для проведения полноценных занятий в онлайн-формате.

«Несмотря на то, что в МКШ на 1 компьютер приходится 4 ученика, замены в некоторых регионах требует 80% компьютерной техники. Таким образом, интернет для МКШ малодоступен, а в дополнение к этому получаем еще и факт „цифрового неравенства“», — сообщила депутат.

На заседании отметили, что финансовые затраты на одного ученика МКШ в среднем в 4 раза выше, чем на 1 ученика в городе, что закономерно вызывает вопрос: на что тратятся выделенные государством средства. Для решения изложенных проблем депутат предлагает пересмотреть нормативы содержания МКШ, обновить механизмы финансирования их деятельности и ресурсных центров, в том числе — условия оплаты труда педагогам.

«Скорректировать количество педагогических часов на одну ставку для учителя МКШ, обеспечить МКШ компьютерной техникой, а также высокоскоростным интернетом, не ниже 10 Мбит/с, в рамках реализации программы „Цифровой Казахстан“», — заключила Нурманбетова.