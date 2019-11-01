Чужие номера: в Казахстане регистрировали по 30 тысяч SIM-карт на человека

Граждане воспользовались сервисом по проверке количества зарегистрированных номеров и были шокированы результатами.

В 18-миллионном Казахстане зарегистрировано 42 миллиона SIM-карт, при этом на отдельных гражданах зарегистрировано до нескольких десятков тысяч телефонных номеров, о которых они даже не подозревали. Об этом сообщил председатель комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко, передает Sputnik.

«Мы провели статистику базы данных абонентов Казахстана. В стране на данный момент у нас продано и действует 42 миллиона SIM-карт. При этом в Казахстане 18 миллионов жителей, соответственно на каждого казахстанца приходится две-три SIM-карты. На самом деле, если воспользоваться этим сервисом, выясняется, что у кого-то один-два номера, а у кого-то — 30-40 тысяч номеров», — рассказал Виталий Ярошенко.

По его словам, в зоне риска как люди, на которых записаны лишние номера, так и те, кто подобным номером владеет. Например, владелец SIM-карты может попросить вывести денежные средства, либо обналичить, либо перевести на другой номер.

«Либо вы пользуетесь чужой SIM-картой, при этом фактически вы совершаете действия от лица другого человека. Владелец в любой момент может прийти в офис оператора и заблокировать SIM-карту и запросить детализацию звонков, SMS и интернет-трафика», — отметил Ярошенко.

Вместе с тем, злоумышленники могут подставить лицо, на которое зарегистрирован номер.

«Если кто-то пользуется вашей SIM-картой, он может совершить какие-то противоправные действия. Правоохранительные органы делают запрос и идут к вам. Бывают случаи, когда люди берут кредит, используя чужие SIM-карты. Потом коллектор звонит владельцу. Это тоже доставит вам неудобства», — указал председатель комитета.

Представители сотовых операторов отметили, что сотни и тысячи чужих номеров оформляли магазины по продаже техники и электроники. Жертвами в таком случае становились люди, оформлявшие покупки в кредит или рассрочку и предоставлявшие персональную информацию.

Напомним — в октябре заработал сервис по проверке количества зарегистрированных номеров на абонента. На сайте можно увидеть только количество зарегистрированных номеров. Чтобы узнать, какие именно номера числятся за абонентом и снять их с регистрации, нужно обратиться в офис сотового оператора.