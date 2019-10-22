Казахстанцы могут проверить зарегистрированные на них SIM-карты

Для этого необходимо ввести ИИН гражданина.

Теперь казахстанцы могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи с помощью сервиса, который доступен по ссылке. Чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина. Система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, ему рекомендуется обратиться в офис оператора связи для их открепления.

«К нам периодически обращаются граждане в связи с тем, что они узнают, что являются владельцами номеров, которые никогда на себя не регистрировали и не использовали. Поэтому мы рекомендуем казахстанцам проверить количество зарегистрированных на них номеров, так как владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность», — сказал председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко.

В ведомстве напомнили, что 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически и привязаны к используемым SIM-картам.