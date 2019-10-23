На казахстанку оказалось зарегистрировано 50 тысяч абонентских номеров

Оператор ей не смог объяснить абоненту, каким образом это произошло.

Жительница Петропавловска обнаружила, что на нее было зарегистрировано 50 тысяч абонентских номеров, которых у нее никогда не было. Об этом «сюрпризе» девушка узнала при обращении в офис своего оператора связи. Причем, оператор не смог объяснить, каким образом эти номера оказались зарегистрированными на нее. Однако все они были привязаны к ее ИИНу, передает Caravan.kz.

Напомним — в настоящее время в Нур-Султане идут внеплановые проверки, инициированные Комитетом телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на основании жалоб казахстанцев, связанных с продажей SIM-карт, зарегистрированных на других граждан.

Проверить количество зарегистрированных на них номеров граждане могут на специальном ресурсе.