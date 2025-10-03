Open SysConf’25. Алматы

4 октября 2025 — день, когда на одной сцене снова соберутся те, кто делает, думает и двигает.

Open SysConf'25 — шестая ежегодная конференция в Алматы от коммьюнити SysConf.io. Вас ждут хаки, ресерчи, Dev(Sec)Ops, обмен опытом, инженерный нетворкинг — с фокусом на личностный рост, ментальное здоровье и мотивацию к развитию.

Спикеры на мероприятии расскажут о:

- технологиях и коде

- инфраструктуре и хаках

- безопасности, мониторинге, Dev(Sec/App)Ops, ML, IaC, sysadmin'стве и тех/хак ресерчах и наработках

- человеческом факторе, ошибках, росте и том, как не сгореть по дороге.