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257,5 млрд цифровых тенге выпущено в Казахстане

    Open SysConf’25. Алматы

    4 октября 2025 — день, когда на одной сцене снова соберутся те, кто делает, думает и двигает.

    Мероприятие пройдет 4 октября 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, SmArt.Point

    Open SysConf'25 — шестая ежегодная конференция в Алматы от коммьюнити SysConf.io. Вас ждут хаки, ресерчи, Dev(Sec)Ops, обмен опытом, инженерный нетворкинг — с фокусом на личностный рост, ментальное здоровье и мотивацию к развитию.

    Спикеры на мероприятии расскажут о:

    - технологиях и коде
    - инфраструктуре и хаках
    - безопасности, мониторинге, Dev(Sec/App)Ops, ML, IaC, sysadmin'стве и тех/хак ресерчах и наработках
    - человеческом факторе, ошибках, росте и том, как не сгореть по дороге.

    Организатор — Open SysConf

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