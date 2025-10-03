Open SysConf’25. Алматы
4 октября 2025 — день, когда на одной сцене снова соберутся те, кто делает, думает и двигает.
Мероприятие пройдет 4 октября 2025 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, SmArt.Point
Open SysConf'25 — шестая ежегодная конференция в Алматы от коммьюнити SysConf.io. Вас ждут хаки, ресерчи, Dev(Sec)Ops, обмен опытом, инженерный нетворкинг — с фокусом на личностный рост, ментальное здоровье и мотивацию к развитию.
Спикеры на мероприятии расскажут о:
- технологиях и коде
- инфраструктуре и хаках
- безопасности, мониторинге, Dev(Sec/App)Ops, ML, IaC, sysadmin'стве и тех/хак ресерчах и наработках
- человеческом факторе, ошибках, росте и том, как не сгореть по дороге.
Добавить в Google Calendar