Electronica Expo Kazakhstan 2025. Астана

Выставка объединит лидеров отрасли, новейшие технологии и передовые решения.

Electronica Expo Kazakhstan 2025 объединит лидеров отрасли, новейшие технологии и передовые решения, а также предоставит всю производственную цепочку — от изготовления компонентов до разработки и сборки передовых электронных систем. Выставка проводится при поддержке НПП «Атамекен», Акимата города Астаны, Казахстанской Ассоциации Электронной Промышленности, Казахстанской Ассоциации IT-Компаний, Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС), АНО «Цифровая Экономика», Ассоциации продавцов программного обеспечения и ИТ-сервисов «IT ALLIANCE SWS» и Научно-технологической ассоциации «Инфопарк».

Продемонстрируйте свою продукцию мировой аудитории! Заполните форму на официальном веб-сайте, чтобы подтвердить свое участие.

Выставка объединит ведущие компании отрасли, представит новейшие технологии и решения, а также охватит всю производственную цепочку — от изготовления компонентов до разработки, сборки современных электронных систем и цифровых технологий для оптимизации производственных процессов. В мероприятии примет участие более 150 компаний из 10+ стран, включая производителей электроники, дистрибьюторов и поставщиков компонентов, а также инноваторов в сфере автоматизации и робототехники.

Выставка Electronica Expo Kazakhstan делится на два направления, каждое из которых ориентировано на свою аудиторию:

1. Consumer Electronics Expo, где вы сможете продемонстрировать готовую продукцию, такую как бытовая продукция, автоэлектроника и электромобили, цифровые технологии, дроны и беспилотные летательные аппараты и многое другое.

2. Electronica Expo, посвященная комплектующим и технологическим решениям для электронной промышленности, где вы получите шанс представить все необходимые компоненты, технологии и услуги для полного цикла производства электроники.

Почему стоить участвовать на Electronica Expo Kazakhstan?

— Презентация своей продукции: выведите новейшую продукцию вашего предприятия на целевую аудиторию, а именно потенциальных клиентов и представителей государственных структур и инвесторов.

— Новые деловые контакты: наладьте межотраслевое взаимодействие в целях реализации сквозных проектов с заказчиками.

— Развитие бизнеса: найдите новых клиентов, укрепите позиции на рынке и расширьте влияние в регионе.

— Актуальная информация о трендах: обеспечьте доступ к стратегической информации в рамках разноформатной деловой программы, в том числе в первую очередь узнавайте о новейших разработках и их применении.

В рамках выставки Electronica Expo Kazakhstan 2025 запланирована насыщенная и динамичная деловая программа, включающая ключевые события отрасли:

— Международная бизнес-конференция, на которой ведущие эксперты отрасли поделятся своим видением ключевых трендов в области цифровизации, автоматизации и развития электронной промышленности.

— ⁠Круглый стол, организованный с кластером «Креономика», на тему «Цифровизация и роботизация отрасли производства электроники в эпоху перехода к Индустрии 5.0».

— Соревнование по робототехнике, которое станет ярким моментом выставки и предоставит возможность продемонстрировать молодому поколению свои разработки в области робототехники и инновационных технологий.

Electronica Expo Kazakhstan 2025 — это уникальная возможность выйти на рынок Центральной Азии, наладить связи с представителями госорганов, промышленными предприятиями и сервисными организациями из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Присоединяйтесь, чтобы вывести ваш бизнес на новый уровень на крупнейшей выставке электроники в Центральной Азии! Для получения более подробной информации о выставке свяжитесь с организаторами по телефону WhatsApp: +905368106898 или напишите на почту info@electronica-expo.com.