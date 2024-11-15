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На 33% год к году увеличилось число активных продавцов из Казахстана на Wildberries

    CodeTalks. Алматы

    Самая насыщенная IT-конференция Казахстана с приглашенными экспертами из Yandex Cloud, Miro, Raiffeisen, Kolesa Group, Ænix, Dodo и др.

    Мероприятие пройдет 16 ноября 2024 года
    Место проведения — г. Алматы, пр-т Достык 104, кинотеатр Арман

    16 ноября в Алматы пройдет CodeTalks — профессиональная оффлайн конференция для Backend-, Frontend-разработчиков, QA, DevOps, аналитиков и менеджеров.

    Программа будет наполнена реальными историями из опыта крутых специалистов, разговорами о новых тенденциях, беседах о людях и будущем ИТ. Ключевыми направлениями станут Backend, Frontend, QA, Mobile, DevOps, Management, Data Science.

     Участников ждут:

    — Выступления профессионалов в каждом из треков. Гарантируются выступления только опытных спикеров с хардовыми докладами.
    — Знакомство и общение на стендах IT-партнеров: Yandex Cloud, Altel Digital, PVS-Studio, CDEK, Kolesa Group, Servercore.
    — Возможность вырваться из повседневной рутины, посмотреть на задачи и проекты с другой стороны, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями.

    Конференция платная — 25 000 тенге. Количество мест ограничено. Для участия — регистрируйтесь на сайте.

    Организатор — CodeTalks

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