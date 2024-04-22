VK Cloud Conf. Астана

Конференция по облачным технологиям VK Cloud в Казахстане – опыт, проекты, кейсы.

Ровно год, как мы запустились и стали первым иностранным вендором, который локализовал облачные технологии в Казахстане. За этот год у нас появились первые проекты, реализованные для государства, бизнеса и стартапов. Этот праздник мы хотим разделить с вами — нашими партнерами, коллегами и IT-специалистами. Поэтому приглашаем вас присоединиться к конференции VK Cloud Conf Astana.

О чем поговорим на конференции:

— Истории использования облачных технологий для улучшения жизни людей в бизнесе, правительстве и социальной сфере.

— Причины для перехода в облако и советы по построению надежной инфраструктуры.

— Кейсы клиентов из Казахстана: результаты миграции в VK Cloud.

— Сценарии использования сервиса аварийного восстановления данных в облаке: как улучшить RTO в случае землетрясения, пожаров и непредвиденных ситуаций.

— Лучшие практики по хранению больших данных и инструменты для аналитики.

— Способы сокращения затрат на инфраструктуру до 60% с использованием оркестратора Kubernetes.

— ML в облаке: что объединяет розовых пеликанов, банк и предиктивные модели оттока.

— Кейс Daribar.kz: как протестировать бизнес-идею с помощью гранта от VK Cloud и быстрее доставлять лекарства казахстанцам.

Для участия необходимо пройти регистрацию.