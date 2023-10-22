STEPPE Awards 2023. Онлайн

Основная цель премии — помочь каждому креатору найти свое место во вселенной креатива.

Стартовало официальное онлайн-голосование премии STEPPE Awards, на которой будут отмечены достижения начинающих креаторов Казахстана и тех, чьи работы не получили заслуженного внимания в этом году. Оставить свой голос за одного из номинантов в 12 категориях можно на официальном сайте премии.

В одной из номинаций, «STEPPE Woman при поддержке Cartier Women’s Initiative», могут принять участие женщины-предпринимательницы. Номинация призвана отмечать и поддерживать казахстанских impact-предпринимательниц, чья деятельность оказывает значительное воздействие на социальные изменения в мире. Это единственная категория премии, открытая для сбора заявок. Предпринимательницы могут заполнить анкету и принять участие в отборе. Кураторы определят победительницу и вручат специальный приз.

Критерии отбора:

— Проект или стартап находится в начальной фазе развития (от 1 до 5 лет) и зарегистрирован в период с августа 2018 года по сентябрь 2022 года на территории Казахстана.

— Уникальность и оригинальность подходов и решений, используемых в проекте.

— Бизнес приносит доход для поддержания своей деятельности.

— Проект или стартап отвечает одной из 17 целей в области устойчивого развития ООН.

Оставить заявку можно на сайте. Прием заявок пройдет с 9 по 23 октября включительно.

Лучшие представители креативных областей будут награждены не только памятными статуэтками и дипломами, но также получат возможность коллаборации с крупными брендами-партнерами. С 6 по 31 октября любой желающий может проголосовать за понравившегося креатора или проект. Три креатора, набравшие наибольшее количество голосов, будут награждены специальными призами в категории «Приз зрительских симпатий».