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На 16,7 млрд тг выросли доходы Казпочты за 8 месяцев 2023 года

CRM Conf 2023: Бизнес. Роботы. Любовь. Центральная Азия

Не AI заменит людей, а люди, использующие AI, заменят тех, кто отказывается от его возможностей.

Мероприятие пройдет 19 октября 2023 года
Место проведения — Онлайн

Приглашаем на CRM Conf 2023, крупнейшее бизнес-событие Центральной Азии. На конференции вы получите инструменты, чтобы увеличить продажи, узнаете, как работать с AI и как автоматизировать процессы. А еще найдете вдохновение и энергию, откроете новые возможности для вашего бизнеса.

Поговорим о том, как:

— использовать AI для развития бизнеса;
— взаимодействовать с AI так, чтобы получить ожидаемый результат;
— нейросети помогают владельцам и сотрудникам компаний совершенствовать процессы;
— какую работу можно отдать нейросетям уже сегодня, и многое другое.

CRM Conf 2023 пройдет в онлайн-формате, традиционно бесплатно, чтобы каждый желающий смог получить новые знания, познакомиться с крутыми спикерами и профессионально прокачаться. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Организатор — ТОО «1С-Битрикс Казахстан»
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 315, 304
+7 (727) 329-24-24, 328-24-24

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