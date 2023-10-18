CRM Conf 2023: Бизнес. Роботы. Любовь. Центральная Азия

Не AI заменит людей, а люди, использующие AI, заменят тех, кто отказывается от его возможностей.

Приглашаем на CRM Conf 2023, крупнейшее бизнес-событие Центральной Азии. На конференции вы получите инструменты, чтобы увеличить продажи, узнаете, как работать с AI и как автоматизировать процессы. А еще найдете вдохновение и энергию, откроете новые возможности для вашего бизнеса.

Поговорим о том, как:

— использовать AI для развития бизнеса;

— взаимодействовать с AI так, чтобы получить ожидаемый результат;

— нейросети помогают владельцам и сотрудникам компаний совершенствовать процессы;

— какую работу можно отдать нейросетям уже сегодня, и многое другое.

CRM Conf 2023 пройдет в онлайн-формате, традиционно бесплатно, чтобы каждый желающий смог получить новые знания, познакомиться с крутыми спикерами и профессионально прокачаться. Зарегистрироваться можно по ссылке.