Электронный обмен документами. Онлайн

Вебинар Docrobot по электронному документообороту для бизнеса. Как улучшить процессы обмена документами и уменьшить бумажную работу?

Приглашаем на бесплатный вебинар «Электронный обмен документами: как улучшить процессы обмена документами и уменьшить бумажную работу», который пройдет 5 октября.

Электронный документооборот в несколько раз улучшает производительность и эффективность бизнеса, снижает затраты и упрощает рабочие процессы, что делает его важным шагом для современных компаний. В Казахстане переход на ЭДО активно поощряется и регулируется законодательством. Регулятором в этой области выступает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Согласно закону, государственные органы, юридические лица с государственным участием и многие другие организации обязаны использовать ЭДО для обмена документами.

На вебинаре эксперты Docrobot расскажут, что для нужно для легкого перехода на ЭДО и какие выгоды вы получите.

Вы узнаете:

— Как организации могут улучшить эффективность обработки документов с помощью электронных сервисов?

— Как легко и безболезненно интегрировать электронный документооборот в свои бизнес-процессы?

— Как используют ЭДО в разных отраслях?

Спикеры — коммерческий директор Docrobot Тимур Марусяк и руководитель проекта ЭДО в Docrobot Артем Ватула.

Чтобы подключиться к эфиру, нужна предварительная регистрация. Спикерам можно задавать вопросы в прямом эфире. Все участники получат запись вебинара и полезные материалы.