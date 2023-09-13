Next Telecom Generation 2023. Алматы

Телеком в ЦА, 6G и другие мировые тренды.

Приглашаем на форум Next Telecom Generation 2023. Мы обсудим новейшие технологии для телеком-операторов, их внедрение в Центральной Азии и мире, развитие корпоративных экосистем, альтернативную монетизацию и другие темы. Это крупнейшая нетворкинговая площадка для специалистов операторов связи и IT/Software/Hardware провайдеров в Центральной Азии, где соберутся руководители и эксперты крупнейших компаний региона.

Для участия необходимо пройти регистрацию.