Следите за новостями

Цифра дня

300 млн долларов — объем продаж компаний РК на Alibaba

Next Telecom Generation 2023. Алматы

Телеком в ЦА, 6G и другие мировые тренды.

Мероприятие пройдет 14 сентября 2023 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Smart Point

Приглашаем на форум Next Telecom Generation 2023. Мы обсудим новейшие технологии для телеком-операторов, их внедрение в Центральной Азии и мире, развитие корпоративных экосистем, альтернативную монетизацию и другие темы. Это крупнейшая нетворкинговая площадка для специалистов операторов связи и IT/Software/Hardware провайдеров в Центральной Азии, где соберутся руководители и эксперты крупнейших компаний региона.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

Организатор — 7Generation
+7 (700) 333-43-05

 Добавить в Google Calendar