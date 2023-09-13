Next Telecom Generation 2023. Алматы
Телеком в ЦА, 6G и другие мировые тренды.
Мероприятие пройдет 14 сентября 2023 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Smart Point
Приглашаем на форум Next Telecom Generation 2023. Мы обсудим новейшие технологии для телеком-операторов, их внедрение в Центральной Азии и мире, развитие корпоративных экосистем, альтернативную монетизацию и другие темы. Это крупнейшая нетворкинговая площадка для специалистов операторов связи и IT/Software/Hardware провайдеров в Центральной Азии, где соберутся руководители и эксперты крупнейших компаний региона.
Для участия необходимо пройти регистрацию.
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