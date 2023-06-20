Микросервисная оркестрация Tanzu. Алматы

Конференция о решениях VMware в области управления контейнерами Kubernetes и микросервисами.

VMware Tanzu — это большое семейство продуктов, покрывающее полный жизненный цикл микросервисного приложения, от создания и запуска до последующего управления. Портфель решений VMWare Tanzu для работы с платформой Kubernetes упрощает задачи многооблачного развертывания за счет централизации управления кластерами и командами в корпоративной инфраструктуре, публичных облаках и на мобильных периферийных устройствах. Tanzu для Kubernetes — согласованный с технологиями открытого кода дистрибутив Kubernetes с последовательными принципами работы и управления для модернизации инфраструктуры и приложений.

На конференции будет представлен обзор семейства продуктов Tanzu и возможностей платформы для бизнеса. Вы также узнаете об организации хранения данных для микросервисных приложений, покупке лицензий и особенностях их использования, жизненном цикле микросервисного приложения, от создания до последующего управления. Обо всем этом расскажут Мария Бочарова, ведущий инженер по решениям VMware, и Алексей Цыкунов, сооснователь и технический директор Hilbert Team.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию.