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Микросервисная оркестрация Tanzu. Алматы

Конференция о решениях VMware в области управления контейнерами Kubernetes и микросервисами.

Мероприятие пройдет 21 июня 2023 года
Место проведения — г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 597/5, Holiday Inn Express

VMware Tanzu — это большое семейство продуктов, покрывающее полный жизненный цикл микросервисного приложения, от создания и запуска до последующего управления. Портфель решений VMWare Tanzu для работы с платформой Kubernetes упрощает задачи многооблачного развертывания за счет централизации управления кластерами и командами в корпоративной инфраструктуре, публичных облаках и на мобильных периферийных устройствах. Tanzu для Kubernetes — согласованный с технологиями открытого кода дистрибутив Kubernetes с последовательными принципами работы и управления для модернизации инфраструктуры и приложений.

На конференции будет представлен обзор семейства продуктов Tanzu и возможностей платформы для бизнеса. Вы также узнаете об организации хранения данных для микросервисных приложений, покупке лицензий и особенностях их использования, жизненном цикле микросервисного приложения, от создания до последующего управления. Обо всем этом расскажут Мария Бочарова, ведущий инженер по решениям VMware, и Алексей Цыкунов, сооснователь и технический директор Hilbert Team.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию.

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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