Любовь с первого кода: Gamedev & Fintech. Алматы

Спикеры расскажут про потенциал и развитие Gamedev, практическую геймификация видеоигр и кейсы реализации проектов геймификации банковского сектора.

Мероприятие пройдет 26 мая 2023 года Место проведения — г. Алматы, пр-т Назарбаева, 226, Банк ЦентрКредит.









Приглашаем посетить уникальный Meetup, организованный сообществом «Almaty IT Community club». Целью встречи является желание создать нетворкинг между Fintech и GameDev Казахстана. Крутые спикеры расскажут про потенциал и развитие Gamedev, практическую геймификация видеоигр и кейсы реализации проектов геймификации банковского сектора. Для участия необходимо зарегистрироваться.

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