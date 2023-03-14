Central Asia Fashion 2023. Алматы

Аналитики обсудят возможности казахстанского retail-бизнеса.

В КЦДС «Атакент» пройдет одно из крупнейших нишевых B2B-мероприятий в Центрально-Азиатском регионе — Международная выставка моды Central Asia Fashion. Традиционно представители модной индустрии более чем из 10 стран мира смогут максимально продуктивно провести три рабочих дня.

Уже более 15 лет CAF создает лучшие условия для поиска надежного партнера в лице производителя одежды, совершения заказов на поставку коллекций, поиску дистрибьютора, а также профессионального развития. А между тем, актуальные вопросы отрасли и острые темы поднимаются на бизнес-конференции выставки CAF. Профессионалы с удовольствием делятся опытом и прогнозами развития индустрии.

Так 14 марта с 15.00 до 15.50 директор группы исследовательских компаний Alvin Market и ICT-Marketing, президент «Казахстанской Ассоциации Профессиональных Исследователей Общественного Мнения и Рынка» (КАПИОР) Наталья Оспанова представит отраслевое исследование «Digital маркетинг, перезагрузка: мода, досуг, медиа предпочтения казахстанцев в разных регионах», в котором расскажет:

— Как проводит досуг и на что тратит деньги казахстанская молодежь в разных регионах?

— Шоппинг, спорт, развлечения, самообразование: что в приоритете у казахстанцев?

— Сколько и за что готовы платить молодые жители страны?

— Любимые места модных покупок и их главные драйверы.

— Главные причины несовершения покупки.

— Медиапотребление нового поколения или как «достучаться» бренду до покупателя?

— Честный рейтинг социальных сетей территории KZ.

— Как, зачем и в каком объеме используют новые медиа казахстанцы?

— Топ-5 главных трендов медиапотребления в Казахстане.

Позже, с 16:00 до 17:00 участники панельной дискуссии «Окно возможностей и челлендж-трансформации «Жана Казахстан» поделятся мнениями и данными исследований. В числе вопросов к обсуждению:

— Влияние мировой турбулентности последних лет на настроения и потребительское поведение казахстанцев.

— В чем специфика менталитета казахстанцев и как это влияет на индекс счастья?

— Как меняется поведение покупателей под давлением гиперинфляции?

— Кризисное поведение и на чем еще больше стали экономить казахстанцы?

— За счет чего конкурировать брендам, в условиях «тотального маркетплейса»?

— Как электронная коммерция трансформирует рынок ритейла «в зоне KZ»?

— Как «не проспать» окно взможностей глобального бизнес-хаба?

Участники дискуссии:

— Александр Рузанов — Академик «Академии социологии Казахстана», CEO исследовательской компании BRIF Research Group (Казахстан, Алматы).

— Рашида Фатихова — генеральный директор международной исследовательской компании «ИПСОС» в Казахстане (Казахстан, Алматы).

— Наталья Оспанова — директор группы исследовательских компаний Alvin Market и ICT-Marketing, президент КАПИОР «Казахстанской ассоциации профессиональных исследователей общественного мнения и рынка» (Казахстан, Алматы).

— Милена Ершова — эксперт fashion retail, генеральный продюсер Central Asia Fashion, шеф-модератор бизнес-конференции (Казахстан, Алматы).

— Леонид Гуревич — президент центра бизнес информации, социологических и маркетинговых исследований «BISAM Central Asia» (Казахстан, Алматы).

Подробная программа мероприятия и бизнес-конференции CAF, а также регистрация для специалистов отрасли — на официальном сайте.