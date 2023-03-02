Global AI Bootcamp Kazakhstan. Онлайн

Вас ждут практические выступления от ведущих экспертов по ИИ, машинному обучению, Интернету вещей и low-code.

Приглашаем всех, кто интересуется искусственным интеллектом и его практическим использование на Global AI Bootcamp 2023 Kazakhstan. Это ежегодное глобальное мероприятие, которое проходит одновременно в 70 странах мира. Традиционно, встречу организовывают локальные ИТ-сообщества при поддержке Microsoft и активных игроков рынка.

Встреча будет интересна руководителям IT, разработчикам, специалистам по машинному обучению, аналитикам данных, архитекторам, инженерам, руководителям проектов, директорам по цифровой трансформации.

На онлайн-встрече вас ждут практические выступления от ведущих экспертов по ИИ, машинному обучению, Интернету вещей и low-code. Будет работать чат — задавайте вопросы спикерам, делитесь мнениями!

На мероприятии заявлены выступления:

— Использование AI для помощи в создании приложений low-code разработчикам на Power Apps.

— Применение AI в чат-ботах Microsoft Teams и low-Code приложениях Power Apps.

— Как использовать Chat GPT, чтобы обогатить знания о чат-ботах.

— Как запустить проект с AI, если вы в этом ничего не понимаете.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.