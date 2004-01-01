Форум 1С. Астана

Главное мероприятие года для бухгалтеров и руководителей.

Приглашаем на Форум 1С для бухгалтеров и руководителей. На форуме представители КГД Министерства финансов РК, разработчики «1С» и независимые аудиторы расскажут обо всех ожидаемых в 2023 г. изменениях в налоговом кодексе РК и о том, как они отразятся в типовых решениях «1С».

Главные темы форума:

— Обзор изменений в Налоговом кодексе на 2023 г.

— Освещение актуальных вопросов по подготовке годовой отчетности за 2022 г.

— Поддержка изменений законодательства в решениях «1С».

Спикеры форума:

— Смагулова Гульмира Амиргалиевна — руководитель управления администрирования СНР и предпринимательской деятельности физических лиц Департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и СНР Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

— Пернебаев Куаныш Муханович — руководитель управления налогообложения нерезидентов Департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

— Годун Дмитрий Иванович — директор представительства «1С» в Казахстане.

— Коломейцева Елена Борисовна — сертифицированный бухгалтер-практик САР, диплом «The Professional Financial Manager», член Палаты профессиональных бухгалтеров РК, член рабочей группы по внесению изменений в Налоговый кодекс РК.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.