Онлайн-хакатон «Цифровое гражданство». Казахстан

Бороться с пандемией и ее последствиями должны не только врачи и полицейские.

Онлайн-хакатон «Цифровое гражданство» позволит IT-специалистам, правозащитникам, студентам и всем желающим предложить свои решения для решения проблем в здравоохранении и образовании. Необходимо создать решения для облегчения доступа граждан к информации и их участия в принятии решений государства. Также в приоритете — вопросы кибербезопасности (приватность, защита персональных данных).

Заявки принимаются до 7 мая. Победители получат гранты на реализацию проекта. Общий призовой фонд — 6 миллионов тенге.