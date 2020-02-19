Инновации кибербезопасности. Алматы

Бесплатный семинар от Тайгер Оптикс.

Компания Тайгер Оптикс приглашает на семинар по инновациям кибербезопасности. Спикеры — Илья Осадчий и Никита Гречаник, Тайгер Оптикс.

Программа

10:00 — Регистрация. Завтрак от Crystal Catering

10:30 — Tenable. Управление уязвимостями в сетях ИТ и АСУ ТП

11:00 — Demisto SOAR. Операционная система для вашего SOC

11:30 — Guardicore. Микросегментация ЦОДа и контейнеров

12:00 — Антифишинг. Как сделать ваших сотрудником первым эшелоном обороны

12:30 — Вопросы и ответы, ланч от Crystal Catering

Участие бесплатное при условии регистрации. Внимание, регистрация возможна только с корпоративным адресом почты. В связи с тем, что количество мест в помещении ограничено, от одной организации приглашается не более двух участников.