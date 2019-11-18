Softline Technology Day 2019. Нур-Султан

Конференция приурочена к 15-летию компании в Казахстане.

19 ноября в Нур-Султане компания Softline проведет конференцию, приуроченную к своему 15-летию в Казахстане — Softline Technology Day 2019. Представители Softline поделятся собственной экспертизой в области цифровых изменений в бизнесе, расскажут об изменениях и тенденциях развития ИТ в мире, предоставят информацию об ИТ-трендах на ближайшее время и новейших технологиях, наиболее перспективных для развития бизнеса. Гости и участники конференции смогут узнать об инновационных ИТ-решениях ключевых партнеров Softline, а также смогут обсудить актуальные вопросы и темы, посвященные мировым технологическим и экономическим тенденциям, влиянию ИТ-отрасли на организацию бизнеса.

В рамках конференции планируется проведение выставки технологий и воркшопов. Для участия в Softline Technology Day 2019 требуется предварительная регистрация.