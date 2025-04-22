ПО на заказ: активный рост, потенциал и новые возможности для Казахстана

Какую роль сфера заказной разработки ПО играет, в чем ее особенности и перспективы развития?

ИТ-рынок Казахстана переживает бурный рост. На 16% за последние три года выросло число компаний, которые работают в области информационных технологий, на 12% увеличилась занятость в ИТ-сфере. Вместе со всем рынком растет и сфера заказной разработки ПО. Какую роль она играет, в чем ее особенности и перспективы развития в Казахстане — рассказывает Азамат Туркебаев, эксперт компании Axellect.

Профиль направления

Сегодня к услугам разработки ПО на заказ обращаются компании, которые проходят через этап цифровой трансформации — в основном, это представители сегмента крупного бизнеса из финансовой сферы, ритейлеры, нефтегазовые компании.

В целом, компании, которые обращаются к услуге заказной разработке, преследуют самые разные цели. Одни предприятия хотят решить локальные задачи, например, просто обновить мобильные приложения. Другие реализуют масштабные программы, меняют свой подход к ИТ, переходят на использование микросервисных архитектур.

Можно выделить несколько основных направлений в заказной разработке:

— Прежде всего, это трек, связанный с разработкой приложений, связанных с искусственным интеллектом. Сегодня ИИ-технологиями интересуются буквально все компании. Спрос весьма велик во многом потому, что компетенций и глубокой экспертизы в области прикладного применения ИИ для бизнес-задач на рынке пока немного.

— Второе направление, где широко используется заказная разработка — цифровизация бизнеса. В республике традиционно преобладали программные решения от вендоров, однако сегодня им часто не хватает должной динамики развития и скорости обновлений. Отсюда — стремление заказчиков реализовать новую функциональность, необходимую для запуска продуктов и сервисов, при помощи приложений, разработанных на заказ. В качестве примера можно назвать тот же финансовый сектор, который развивает свои core-системы за счет интеграции собственных дополнительных приложений.

— Третий сегмент — государственный сектор. Все большую востребованность получают решения, которые позволяют бизнесу интегрировать свои системы с государственными сервисами для получения цифровых копий документов, оформления сделок и т. п. Примеры таких возможностей можно увидеть в тех же банковских приложениях. Необходимо упомянуть и важнейший проект прошлого года — цифровой тенге.

— Наконец, еще одно направление остается актуальным в течение многих лет и будет сохранять эту актуальность и в дальнейшем. Это — автоматизация бизнес-процессов.

Внимание, выбор!

Уникальных рецептов выбора компании, которая будет разрабатывать ПО для бизнеса, не существует. Сразу оговорю, что у заказчика всегда есть вариант начать разработку своими силами, но это потребует либо отвлечения ресурсов ИТ-команды, либо расширения штата. Привлечение специалистов со стороны на определенный срок может стать оптимальным решением.

При выборе команды, в первую очередь, внимание стоит обратить на репутацию и отзывы клиентов. Ни одно позиционирование, никакой маркетинг не заменят портфолио успешных проектов. Кроме того, важен опыт компании в той или иной отрасли, если у нее есть профиль — это хороший знак, указывающий на необходимый уровень компетенций.

Большое значение имеет методология, которую использует компания-разработчик: agile, scrum, waterfall и др. Дело не в самом факте применения этих подходов, а в том, чтобы обеспечить наиболее эффективное взаимодействие заказчика и исполнителя.

Если компания-заказчик сама использует ту или иную методологию при разработке своих проектов, то и взаимодействовать со сторонним разработчиком ей будет проще, если он применяет такой же подход к организации своей работы.

Выбирая компанию-разработчика, заказчику необходимо обращать пристальное внимание на ее компетенции и квалификацию команды. Ведь часто в начале проекта заказчик взаимодействует только с коммерческими службами.

Однако уже на стадии пилота, когда взаимодействие становится более плотным, можно составить представление о качестве команды в целом: по опыту работы с проектными менеджерами, системными аналитиками и другими специалистами. В любом случае, чем шире круг компетенций разработчика, тем больше шансов на успех всего проекта.

Настораживать при знакомстве с разработчиком должны непрозрачные схемы взаимодействия. Попытка оставить какие-то аспекты в «серой» зоне, непонятные KPI, невнятные критерии качества работы, невнятные сроки — «красный флаг», который сигнализирует об опасности. К таким же «красным флагам» относится, к слову, и недостаток отраслевых компетенций. Если разработчик до сих пор не осуществлял проектов в области логистики, то логистической компании к нему скорее всего обращаться не стоит.

Не является гарантией успеха и принадлежность разработчика к крупному мировому бренду. Компании, которые стремятся сотрудничать с такими разработчиками, часто находятся под впечатлением от подробных красивых презентаций и солидного имиджа разработчика. Но случается, что действительность не соответствует ожиданиям: вместо экспертов из Европы или США такой партнер присылает на проект сотрудников с недостаточными компетенциями.

Максимум внимания требуют финансовые и юридические риски. Применительно к специфике Казахстана, анализируя их, стоит обращать внимание еще и на вероятность санкций, которые могут быть наложены на подрядчика из-за его сотрудничества с некоторыми контрагентами.

В любом случае, большая часть негативных факторов выявляется еще в рамках предтендерной подготовки. Проект для заказчика стартует задолго до того, как выбран исполнитель — еще в тот момент, когда только появляется идея внедрения того или иного программного решения.

Разработка в Казахстане

Некоторые заказчики могут скептически относиться к возможности сотрудничества с казахстанскими компаниями-разработчиками. Действительно, в части известности и объема компетенций они часто уступают мировым гигантам. Но тем не менее пессимизм здесь не оправдан.

Прежде всего потому, что средний уровень квалификации казахстанских ИТ-специалистов весьма высок. В стране много разработчиков, которые имеют продолжительный опыт работы с крупными международными игроками, в том числе уровня Google, Amazon или Facebook.

Весьма высок и уровень молодых специалистов, которые недавно окончили профильные вузы. Этому способствует качество инженерного образования и то обстоятельство, что уже во время обучения большинство студентов получают опыт работы в ИТ-проектах на стороне компаний-разработчиков.

Как и во всем мире, в Казахстане ощущается нехватка специалистов. Дефицит кадров присутствует в области бэкенд-разработки, в области DevOps, машинного обучения и ИИ. Решается эта проблема привлечением наиболее талантливых и квалифицированных студентов, а также сотрудничеством с иностранными разработчиками под конкретные задачи на проектах. Это позволяет казахстанским разработчикам работать не только на внутреннем рынке. Некоторые из них привлекаются иностранными заказчиками в рамках выполнения международных проектов.

Кроме того, осваиваются рынки Центральной Азии: наши компании активно работают, к примеру, в Узбекистане и Кыргызстане, где активно проходит цифровизация в банковской сфере. Имеется опыт работы казахстанских команд в станах Европы и региона MENA.

Рынок заказной разработки в Казахстане находится в стадии активного роста. Этому способствует активная цифровизация, темпы которой только нарастают. Она стимулирует все направления заказной разработки.

Пока услуги по созданию программных продуктов на заказ предлагает порядка десятка крупных компаний. Однако потребность в них весьма высока, и в ближайшее время рынок будет компенсировать недостаток предложения за счет появления новых компаний.

Хороший прогноз по развитию направления подкрепляет заинтересованность в будущем индустрии заказной разработки ПО со стороны государства. Astana Hub — пример стремления государства обеспечить комфортные условия для роста и развития компаний-разработчиков.

Важную роль играют и субсидии, которые выделяются государством на разработку технологических проектов. Они стимулируют работу в критически важных для республики областях, например такой, как дорожная аналитика и управление дорожным движением.

Эти меры поддержки важны не только потому, что помогают самим компаниям-разработчикам, позволяют им оптимизировать налоговую нагрузку. Политика государства также поддерживает процесс формирования будущего спроса на современные решения, которые разрабатываются в стране.