Как облачные решения помогут в развитии бизнеса?

Облака подходят для задач бизнеса самого разного размера — от магазинов до крупных промышленных предприятий.

В современном мире много бизнесов, которые раньше не пользовались цифровыми решениями, начинают их использовать в борьбе за клиентов. Аптеки подключаются к онлайн-маркетплейсам для увеличения продаж, сети магазинов пытаются привлекать клиентов персональными предложениями, а банкам нужно эффективнее отслеживать подозрительные операции, чтобы предотвратить нарушение законов. Но не все компании могут позволить себе штат технического персонала или же имеют нужные знания, чтобы внедрять и развивать собственные цифровые сервисы. Ответом становятся облачные решения, которые предлагают крупные IT-компании с опытом работы с цифровой инфраструктурой.

VK Cloud уже больше года работает на казахстанском рынке. 28 ноября компания провела бизнес-ужин в Астане, где поделилась успешными историями местных клиентов и экспертизой команды архитекторов и инженеров. Рассказываем о самом важном.

По всем требованиям рынка

Открыл мероприятие Арман Нурушев — генеральный директор VK Tech Казахстан. Он подчеркнул, что компания VK Cloud уже больше года официально присутствует на казахстанском рынке, и за это время смогла собрать достаточно большую клиентскую базу и множество интересных кейсов по реализованным проектам. Партнером компании выступает QazCloud.

«За время работы были привлечены достаточно хорошие заказчики, и мы хотим далее развивать партнерство с нашими „столповыми“ игроками. Мы смотрим на рынок шире, и есть много игроков, с кем мы хотели бы плотно взаимодействовать, поэтому планы у нас позитивные — с расширением в регионах Казахстана», — рассказал Арман Нурушев.

Менеджер по развитию бизнеса VK Cloud Тимур Айткалиев добавил, что партнерство с QazCloud означает соответствие постановлению Республики Казахстан о сохранности персональных данных. Также компания имеет сертификацию PCI DSS (по финансовой безопасности для компаний, которые ведут транзакции в облаке), и недавно были получены дополнительные сертификации по ISO серии 27.

«Мы активно участвуем в жизни IT-индустрии Казахстана, и это отражается в наших показателях. В сравнении с 2023 годом на 300% увеличилось число юридических договоров, и это привело к росту потребления ресурсов в три раза. Но мы не стоим на месте. У нас есть план развития и партнерская программа, которая, мы надеемся, будет пополняться активными партнерами, которые позволят развивать не только бизнес, но и IT-индустрию в Казахстане в облаке», — отметил Тимур Айткалиев.

По его словам, VK Cloud уже работает с банками второго уровня, сектором ритейла, маркетплейсами и государственным сектором, промышленностью, IT, транспортом, фармацевтикой и стартапами.

Бизнес выбирает услуги компании сразу по нескольким причинам. В первую очередь это удобство — можно здесь и сейчас получить ресурсы и использовать их для проверки своих гипотез и проведения тестов. Второе — отсутствие необходимости содержать в штате техническую поддержку и большой парк оборудования. В-третьих, в компании собралась команда специалистов с большим опытом, которые оказывают поддержку и помощь по запросам клиентов.

«Есть кейс по одной компании. Мы провели большую работу по миграции — перевезли клиента с VMWare, где было очень много виртуальных машин, часть из которых были „мертвыми“, никто не знал исторически, кому они принадлежат. Были разрозненная сеть, отсутствие логинов и паролей. Но мы провели работу с сервисной командой, объединили их с командами всех подрядчиков компании, „подружили“, и теперь они вместе общаются, настраивают сети и обсуждают дальнейшее развитие программ», — рассказал спикер.

Важной частью работы VK Cloud является именно команда — профессионалы из разных областей IT, которые подходят к каждому проекту индивидуально, подстраивая услуги компании под потребности бизнеса. Одно из подразделений называется Professional services. Оно выступает фронт-группой для работы с заказчиками. О его работе рассказал руководитель команды Дмитрий Штегельман.

«Как возник этот проект? В один момент стало понятно, что наши заказчики переходят к нам в облако, но им не всегда понятно, как это сделать. У кого-то есть компетенции, у кого-то их нет, у кого-то нет инженеров, а использовать ресурсы надо. И было принято решение собрать специальную команду с достаточно обширными компетенциями по разным направлениям, потому что любая миграция всегда проходит по-разному. Не бывает „волшебной таблетки“ для всех — с каждым конкретным заказчиком приходится разбираться, как сделать так, чтобы качество работы и его IT-инфраструктура не пострадали. Теперь мы занимаемся этим и в Казахстане», — рассказал Дмитрий Штегельман.

Нейросети внутри бизнеса

Еще одно интересное предложение — это использование больших языковых моделей (LLM), более известных как нейросети, для нужд бизнеса. Александр Волынский, технический менеджер продукта VK Cloud, рассказал об опыте внедрения виртуального помощника для казахстанской IT-компании Rocket Tech на базе искусственного интеллекта.

«LLM — это большая языковая модель, нейросеть, которая обычно состоит из миллиардов параметров и обучена на гигантских объемах текста и видео. Ее можно использовать для самых разных кейсов, но в данном случае нас интересует смесь виртуального ассистента и чат-бота для обслуживания сотрудников или клиентов. Мы можем делать удобный сервис для помощи разработчикам, маркетологам и так далее», — сказал Александр Волынский.

При создании интеллектуальных помощников важно использовать правильный подход. Если все делать «впрямую», то можно просто взять базу знаний и документацию компании и обучить языковую модель. Но проблема в том, что знания постоянно обновляются, и в таком случае при каждом обновлении модель нужно будет дополнительно обучать, а это дорогой, долгий и технически сложный процесс.

Здесь приходит на помощь RAG — генерация с дополненной выборкой, отметил Александр Волынский. RAG нужна, чтобы языковая модель выдавала правильные ответы — для этого ей при получении вопросов от пользователей предоставляются контекст самого вопроса и дополнительные материалы. При таком подходе не нужно переобучать языковую модель, а данные будут всегда актуальными.

Это помогает избежать некорректной работы нейросети, например, когда пользователи задают нерелевантные или неверные вопросы, ищут данные по неправильным терминам или пишут с опечатками. Чтобы решить проблему, разработчики LLM могут использовать «гипотетические документы» — документы для предсказания некорректных запросов, предоставляя информацию, которая действительно нужна.

Примером с рынка стал кейс Rocket Tech, у которая была проблема с базой знаний, тяжелой в использовании для персонала. В ней было тяжело найти нужную информацию, даже если она там и была.

«Мы сделали для них чат-бот на основе Telegram, который использует LLM и RAG. И теперь любой сотрудник может практически в любом формате задать вопрос и получить качественный адекватный ответ. И это значительно ускоряет онбординг сотрудников, позволяет молодым сотрудникам не отвлекать более опытных коллег. В итоге повышается продуктивность», — подчеркнул Александр Волынский.

Система умеет самообновляться, постоянно синхронизируется с репозиторием и обновляет свои знания. К примеру, на вопрос «Как взять отпуск?» она выдает инструкции и даже отвечает на уточняющие вопросы.

«То есть, система помогает еще и экономить время техподдержки. Компания говорит, что время поиска информации сократилось на 70%, упростились задачи по онбордингу и обучению, сократилась нагрузка на HR», — рассказал спикер.

Поддержка индустрии

Тем временем VK Cloud не только работает как рыночный игрок, предлагающий услуги, но и вносит свой вклад в развитие отрасли как таковой. Тимур Айткалиев рассказал, что компания запустила собственную программу поддержки стартапов, и уже есть более 10 кейсов, которые «выстрелили» и уже зарабатывают деньги.

Один из них — приложение для поиска, заказа и доставки лекарств DariBar.kz. Опытом взаимодействия с VK Cloud поделился непосредственно основатель этого стартапа Денис Сермухамедов.

«Daribar.kz — это инновационная платформа для быстрого и удобного заказа лекарств, уже работающая в пяти городах Казахстана и объединяющая более 540 аптек. Мы полностью берем на себя все операционные задачи — как для фармацевтов, так и для клиентов. Вам больше не нужно звонить в аптеки, чтобы уточнять цены или наличие товаров — наша система автоматизирует выбор оптимальной аптеки, подтверждения заказа, и вызов курьера. Еще мы строим экосистему, которая помогает людям меньше болеть. Уже сейчас доступны такие инструменты, как будильник для приема лекарств, чекап депрессии и дневник мигрени», — отметил Денис Сермухамедов.

Сейчас платформой активно пользуется около 150 тысяч человек ежемесячно, а по лекарствам синхронизируется больше 23 тысяч позиций.

«Я увидел в одном из пабликов рекламу и оставил заявку на грант. Мне быстро позвонили и очень сервисно отработали заявку. То есть, компания не просто дает какие-то ресурсы, а имеет собственную локальную команду, которая отрабатывает все заявки и нацелена на результат. Компания имеет большой опыт разработки и разворачивания своих сервисов, имеет хорошую репутацию и предоставляет надежные IT-решения», — добавил спикер.

Благодаря развертыванию инфраструктуры на мощностях VK Cloud стартап смог улучшить показатели работы сайта, оптимизировать его по SEO и ускорить получение «первых байтов» информации пользователями.

«Благодаря облачным технологиям многое происходит бесшовно, с моим минимальным вовлечением как фаундера, что экономит много времени и позволяет нам быстрее выкатывать новые функции в приложении и на сайте», — подчеркнул Денис Сермухамедов.

Благодаря поддержке стартап не только сэкономил деньги, но и смог быстрее выпускать обновления, а благодаря более масштабируемой архитектуре запустился в двух новых городах — Актобе и Караганды, обновил систему поиска и ожидает выход на рынок новых сервисов от VK Cloud, чтобы использовать их в своей работе.

VK Cloud становится для казахстанского бизнеса надежным партнером, который может предложить услуги под индивидуальный запрос и готов оказывать клиентам всю нужную техническую поддержку и помощь. Благодаря такому подходу больше казахстанских компаний могут работать с цифровыми сервисами и выходить на новый уровень развития, улучшая свой сервис и повышая доходы.