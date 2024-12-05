HONOR X9c: пример доступных каждому высоких технологий

В мире смартфонов все сложнее найти баланс стиля, мощности и цены. HONOR X9c ломает стереотипы, предлагая инновации, доступные раньше только в дорогих флагманах.

Новый среднебюджетный смартфон HONOR X9c вновь доказал, почему компания остается популярной, и пользователи возвращаются к ее продуктам снова и снова. Давайте рассмотрим эту яркую новинку детально.

Когда технологии становятся частью имиджа

Дизайн смартфонов бренда HONOR с каждым годом становится все более привлекательным — как визуально, так и по тактильным ощущениям. Устройство поставляется в лаконичной плотной коробке, внутри которой находятся кабель, блок питания на 66 Вт, прозрачный чехол и инструмент для извлечения SIM-карты. На выбор предлагается несколько приглушенных, стильных и невероятно приятных глазу оттенков: титановый фиолетовый, нефритовый голубой и полночный черный. Мне достался самый классический темный вариант, напоминающий цвет мокрого асфальта. Этот практичный оттенок не оставляет следов от пальцев и идеально сочетается с любым образом. Как хороший аксессуар, он не выделяется в общей картине, а гармонично дополняет ее.

Удивила толщина корпуса — при весе всего 189 граммов его размеры составляют 162,8×75,5×7,98 мм, что делает смартфон удобным для использования одной рукой и комфортным для ежедневного ношения.

Корпус смартфона имеет вытянутую зауженную по бокам форму и выглядит очень тонким и миниатюрным. Настолько тонким, что его было незаметно на фоне стыков кирпича в стене. HONOR X9c легко разместить в миниатюрном портмоне или клатче, он не займет много места в бардачке, не привлечет внимание воров, заменит закладку в книге и затеряется в женской сумочке.



Смартфон не привлекает внимание

Глубина момента через экран

Смартфон удобно лежит в руке благодаря оптимальному весу и тонкой обтекаемой форме с 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с четким разрешением 1224×2700 и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость достигает впечатляющих 4000 нит, а закаленное стекло надежно защищает дисплей от повреждений.

Смотреть видео в хорошем качестве одно наслаждение! Также после длительной текстовой работы на смартфоне, глаза не нужно заливать смягчающими каплями, как я это часто делаю при взаимодействии с другими устройствами. Интерфейс содержит обширный ряд адаптивных настроек для того, чтобы подогнать возможности дисплея под себя, чем я и воспользовалась, усилив теплые оттенки. В остальном вполне достаточно было использовать исходные настройки, чтобы понять, насколько просто, но продуманно все устроено.



Тестирование графики в бенчмарке AnTuTu



Тестирование графики в бенчмарке AnTuTu

Производитель утверждает, что дисплей максимально устойчив к царапинам, ударам и другим внешним воздействиям. Смартфон отлично справляется с повседневными испытаниями, будь то случайное падение на плиточный пол или контакт с ключами в кармане.

Легкий в управлении интерфейс содержит предустановленные популярные приложения. Смена страниц происходит плавно, без задержек. Расширить список необходимых приложений возможно через App Market.

Изюминка для визуалов и ценителей качественных снимков

HONOR X9c оснащен основной камерой с разрешением 108 Мп и оптической стабилизацией, что позволяет получать четкие и детализированные снимки. Дополняет ее ультраширокоугольная камера на 5 Мп. Важным новшеством стала функция распознавания движения с поддержкой ИИ, а также инструмент AI Magic Eraser, который легко удаляет нежелательные объекты с фотографий. Благодаря этим технологиям смартфон способен снимать движущиеся объекты без размытия: фон эффектно размывается, сохраняя главный объект четким даже в динамике.

Если вы переходите на эту модель с предыдущих X9, интерфейс и управление покажутся знакомыми и интуитивными.

Однако те, кто впервые сталкивается с линейкой X9, будут приятно удивлены: камера способна создавать впечатляющие фото, от ярких селфи до захватывающих пейзажей. А мощный процессор обеспечивает быструю обработку и плавную работу даже при интенсивном использовании и эксплуатации камеры в сложных для съемки условиях. Например, в нелетную погоду, шторм и мокрый снегопад как на фото ниже.

Удалось заснять деревья так, будто картина за объективом была статичная. Очень детализированное фото, похоже на макро-режим, но он в этот момент не подключался.

В HDR-режиме также сохраняется четкость, усиливается детализация, но картинка слегка затемняется, что вполне нормально для такой технологии съемки.



HDR-режим на улице



HDR-режим в помещении

Кадры в движении на основную камеру соединили в себе живость момента и высокую детализацию, ни один из движущихся кадров не был смазан.



Фото во время игры с собакой



Съемка во время бега в режиме APERTURE



Съемка во время бега в режиме APERTURE

В Aperture мне понравилось снимать больше всего. Этот кинематографический эффект с сохранением естественной цветопередачи выглядит великолепно! Достигается он за счет сглаживания фона и выделения основного объекта. На некоторых кадрах были огрехи, лицо или руки были смазаны: слишком большое расстояние или быстрый бег тому способствовали. Однако конечный результат без какой-либо обработки порадовал.



Селфи на фронтальную камеру при дневном освещении в пасмурную погоду. Четкая, в меру сглаженная картинка



Селфи на фронтальную камеру при вечернем освещении в пасмурную погоду. Вечером селфи в режиме портретной съемки слегка смазалось, но не критично. Получился легкий эффект двойной экспозиции.

Фото в режиме портрета поздно вечером:

Далее кадры в помещении в вечернее время при освещении разной интенсивности:

Пять уровней цифрового зума обеспечивают качественный результат: объект не только приближается, но и сохраняется ощущение глубины. Четкость кадра остается на достойном уровне, однако меняется освещенность — при максимальном увеличении изображение становится темнее, а при уменьшении приближения — светлее.

Сердце производительности

HONOR X9c оснащен современными техническими решениями, которые обеспечивают высокую производительность и удобство использования. За скорость и плавность работы отвечает мощный чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, а емкий аккумулятор на 6600 мАч гарантирует длительное время автономной работы даже при интенсивной эксплуатации. Новейшая операционная система Android 14 дополняет эту связку, предлагая актуальные функции и интуитивно понятный интерфейс.

HONOR X9c оснащен оперативной памятью объемом 8 или 12 Гб стандарта LPDDR5 с четырьмя каналами, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и мгновенную реакцию на многозадачность.

HONOR X9c продемонстрировал впечатляющий результат в бенчмарке AnTuTu Benchmark, набрав 496 911 баллов, что подтверждает его высокую производительность. По всем исходным данным — это прочная энергоэффективная и долговечная модель!

Скорость света в интернет-пространстве

Если раньше технология 5G вызывала интерес и обсуждалась только в узких кругах, то теперь сети 5 поколения развернулись по всему миру, провоцируя споры о наличии вреда для здоровья. Тем не менее, стремление к высоким скоростям передачи данных существует с момента появления глобальной сети. Увеличение числа пользователей, а также рост подключенных к интернету устройств поспособствовали 100 кратному увеличению пропускной способности сети и появлению 5G. Простыми словами: то, что происходит на сервере, отображается на устройстве с поддержкой 5G с минимальной задержкой — до 4 мс. В то время как в сетях 4G задержка доходит до 50 мс. Пирог из духовки не успеет остыть, пока на Honor X9c скачивается любимый фильм для вечернего просмотра. А точно сделанный выстрел в игре гарантированно попадет в цель.

Вывод и главные преимущества устройства:

— лаконичный дизайн, который подходит для всех;

— приятные оттенки корпуса;

— большая батарея и скорость зарядки;

— многофункциональная камера с реалистичной цветопередачей;

— хорошая производительность даже для современных мобильных игр;

— наличие технологии 5G;

— легкий вес и комфортные габариты;

— новейшая удобная операционная система;

— яркий экран и широкий диапазон настроек дисплея;

— ударопрочность и водонепроницаемость.

Кажется, у конкурентов появился серьезный соперник: HONOR X9c уже называют настоящей революцией в мире смартфонов среднего сегмента. Уникальное сочетание инноваций, стиля и доступной цены делает его устройством, которое невозможно игнорировать. Сверхтонкий дизайн, впечатляющая автономность и передовые технологии выводят его на новый уровень, привлекая внимание тех, кто ищет мощь флагмана по доступной цене. HONOR X9c предлагает передовые функции, такие как высококачественная камера, быстрый процессор и длительное время работы от батареи, что делает его идеальным выбором для пользователей, ценящих качество и эффективность. Кроме того, интуитивно понятный интерфейс и современные материалы корпуса обеспечивают комфортное использование и долговечность. У смартфона HONOR X9c есть потенциал стать фаворитом среди потребителей и еще долгое время быть у всех на слуху.