HONOR 200 Pro: премиальный камерофон для создания легендарных снимков

Профессиональная камера HONOR 200 Pro дает пользователю массу преимуществ, позволяя делать отличные фотографии, включая портретную съемку и ночные фото.

18 июля международный технологический бренд HONOR презентовал новый флагманский смартфон — HONOR 200 Pro. Редакция Profit.kz успела протестировать новинку HONOR 200 Pro, а также мельком взглянула на младшего собрата флагмана. Рассказываем о впечатлениях.

Самое главное — камеры

Камеры HONOR 200 Pro — это один из ключевых акцентов, благодаря которому смартфон значительно выделяется среди конкурентов. Основная камера и мощная фронталка делают его отличным выбором для любителей фотографии и видеосъемки.

Основной блок камер представлен тремя модулями:

— Широкоугольная камера 50 Мп с апертурой f/1.9, PDAF (фазовый автофокус) и OIS (оптическая стабилизация изображения). Этот сенсор позволяет делать четкие и детализированные фотографии даже в условиях недостаточной освещенности.

— Сверхширокоугольная камера 12 Мп с апертурой f/2.2 и углом обзора 118°. Она подходит для съемки пейзажей, архитектуры и групповых снимков, захватывая больше пространства в кадре.

— Телефото-объектив 50 Мп с апертурой f/2.4, 2,5-кратным оптическим зумом, PDAF и OIS. Эта камера позволяет снимать отдаленные объекты с высокой детализацией и стабильностью.

Фронтальная камера HONOR 200 Pro реализована широкоугольным модулем 50 Мп с апертурой f/2.0. Она обеспечивает отличное качество селфи и видеозвонков.

Что касается видео, то основная камера с оптической стабилизацией поддерживает запись в разрешении до 8K при 30 кадрах в секунду, что дает высокий уровень детализации. Помимо этого, доступны режимы 4K и 1080p с различными частотами кадров. Пользователь таким образом получает разнообразие в выборе качества и стиля видеосъемки.

С программной точки зрения камера HONOR 200 Pro также может похвастаться несколькими фишками. Продвинутые функции на основе искусственного интеллекта позволят улучшить качество мобильной фотографии. Это достигается путем реализации специальных алгоритмов обработки портретных снимков. Они были разработаны совместно с легендарной французской фотостудией Harcourt, которая известна своими художественными снимками мировых знаменитостей. ИИ-модель, обучившаяся на обширной базе портретных фотографий студии, улучшает полученные изображения, применяя, в том числе, и фирменные решения Harcourt при работе со светом и тенями.

Таким образом, у камеры HONOR 200 Pro доступны следующие программные функции:

— «Ночной режим», который улучшает качество снимков в условиях низкой освещенности;

— «Портретный режим», создающий эффект размытого фона и выделяющий основной объект;

— «Pro Mode», который дает пользователю возможность вручную настраивать параметры съемки.









Впечатления от внешнего вида

Всю переднюю часть смартфона занимает большой дисплей, с тонкими рамками по краям и вырезом для фронтальной камеры вверху дисплея. Внизу экрана разместился дактилоскопический сканер.

С обоих сторон HONOR 200 Pro имеет защитные стекла, а по бокам расположена тонкая пластиковая окантовка. И фронтальное стекло, и задняя панель изогнуты по краям, благодаря чему смартфон выглядит легче и тоньше. А вообще, вес флагмана составляет 199 гр, его размеры — 163,3*75,2*8,2 мм.

На задней панели, вверху слева, находится блок камер овальной формы, который значительно выдается над поверхностью устройства. Но в целом это решение не беспокоит и не сказывается на удобстве пользования смартфоном.

HONOR 200 Pro доступен в двух цветовых решениях — «Океанический голубой» и «Вельветовый черный». У флагмана имеется степень защиты IP65 — от влаги и пыли.

Для сравнения, модель HONOR 200 получила следующие характеристики: вес 187 гр, размеры — 161,5*74,6*7,7 мм.

Экран, с которым комфортно

HONOR 200 Pro получил большой 6,78-дюймовый OLED-дисплей FHD+ (разрешение 2700*1224 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Матрица новинки — с 10-битной глубиной цвета, благодаря чему экран способен отображать более миллиарда цветов. Также поддерживается расширенный динамический диапазон (HDR). Важно отметить, что по заявлению производителя, пиковая яркость экрана составляет до 4000 нит, однако в случае ручной регулировки смартфон способен выдать около порядка 614 нит, при автоматической же — до 1200 нит.

Что касается частоты обновления, пользователю доступно три режима на выбор: стандартный с постоянными 60 Гц; динамический с автоматическим переключением 60 или 120 Гц; высокий с постоянными 120 Гц. К слову, при снижении яркости ниже 35% включается ШИМ с частотой 3840 Гц, благодаря чему пользователя не будет беспокоить мерцание экрана. Вообще, хотелось бы отметить, что при любых условиях освещения дисплей HONOR 200 Pro очень комфортен для глаз. На ярком солнце он не слепнет и демонстрирует хорошую читаемость, а в темноте не «режет» глаза.

Сердце флагмана

HONOR 200 Pro работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 с частотой до 3,0 ГГц (1×Cortex-X4 3,0 ГГц + 3×Cortex-A720 2,8 ГГц + 4×Cortex-A520 2,0 ГГц), который демонстрирует отличную производительность. Объем оперативной памяти и накопителя составляет 12 Гб и 512 Гб, соответственно. За графику отвечает Adreno 735.

Что касается модулей связи, то смартфон способен подключаться к сетям 4G и 5G, Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, QZSS, BDS (B1I+B1c), NFC, ИК-порт, USB Type-C 2.0 и OTG. Помимо сканера отпечатков имеются акселерометр, гироскоп, ультразвуковой датчик приближения и компас.

Интересная техническая реализация, которую получили новинки — это инновационная испарительная система охлаждения. Она представляет собой испарительную камеру, которая эффективно отводит тепло от ключевых компонентов смартфона. Это предотвращает перегрев и позволяет поддерживать стабильную производительность даже при длительных играх или выполнении ресурсоемких задач. У HONOR 200 Pro площадь камеры составляет 5564 кв. мм, а у HONOR 200 — 5029 кв. мм.

Смартфон работает под управлением ОС Android 14, с оболочкой MagicOS 8. Производитель позаботился о том, чтобы пользователи получили современный и интуитивно понятный интерфейс. Здесь также реализовано множество функций и настроек для оптимизации работы устройства. Кроме того, новинка может похвастаться интеграцией с искусственным интеллектом. В первую очередь, его архитектура интегрирована в MagicOS. Так, ИИ используется для обмена данными между различными устройствами, сервисами и ОС и для персонализации операционной системы на основе пользовательских предпочтений. Кроме того, генеративные ИИ-инструменты применяются для создания и обработки контента, а также для доступа к облачным сервисам.

Безопасность и конфиденциальность реализованы за счет биометрической аутентификации (сканер отпечатков пальцев и распознавание лица), а все данные на смартфоне защищены с помощью аппаратного шифрования, что делает их недоступными для посторонних лиц.

Батарея и зарядка

Новинка оснащена мощным аккумулятором емкостью 5200 мАч, с поддержкой быстрой проводной зарядки (100 Вт), что позволяет зарядить смартфон до 100% за весьма короткое время. Кроме того, HONOR 200 Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, а также функцию обратной беспроводной зарядки — его можно использовать в качестве «зарядной станции» для других устройств,

Смартфон отлично подойдет для тех, кто активно использует устройство в течение дня для различных задач — высокая емкость аккумулятора позволит долго использовать устройство без подзарядки.

В целом, можно отметить, что HONOR 200 Pro станет отличным выбором благодаря сочетанию качества используемых материалов, производительности, камеры и длительному времени автономной работы. Профессиональная камера HONOR 200 Pro дает пользователю массу преимуществ, позволяя делать отличные фотографии, включая портретную съемку и ночные фото — набор камер удовлетворит потребности и любителей, и профессионалов (здесь и высокое разрешение, и оптическая стабилизация, и программные функции, включая ИИ-обработку снимков).