Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G

Карта с интересным референсным дизайном от Gigabyte.

Хотим мы или нет, но нам не получится обойти «интересности», присущие графическому процессору Navi 32, который и есть сердце карты.

Navi 32 XT исполнен по 5 нм и 6 нм техпроцессам, с количеством транзисторов в 28,1 млрд. Архитектура унифицированная, чип имеет набор процессоров для потоковой обработки любых видов данных: и вершин, и пикселей. Имеется аппаратная поддержка DirectX, DirectX 12 Ultimate, Feature Level 12_2. Шина памяти 256-бит: 4 независимых 64-битных контроллера памяти с поддержкой GDDR6 при частоте графического процессора до 2430 МГц. Поддержка интерфейсов HDMI 2.1b и DisplayPort 2.1. Объем памяти 16 ГБ, пропускная способность памяти 624 ГБ/с, вычислительная производительность (FP32) до 37,3 терафлопс, теоретическая максимальная скорость закраски 233 гигапикселя/с, теоретическая скорость выборки текстур 583 гигатекселей/с. Шина PCI Express 4,0×16, разъемы: один HDMI 2.1b, два DisplayPort 2.1 и один USB Type C. Энергопотребление — до 263 Вт, число слотов, занимаемых в системном корпусе 2,5/3 (оригинальный/референсный дизайн).

Нужно отметить, что в 7800 также значительно улучшена подсистема вывода информации на дисплеи. К слову, Navi 32 способен кодировать и декодировать видеоданные в формате AV1 при 8K-разрешении с частотой кадров в 60 FPS, также поддерживаются разъемы DisplayPort 2.1 со скоростями передачи данных UHBR 10 и UHBR 13.5 (2х от DisplayPort 1.4). На практике это означает работу с 4К-дисплеями до 240 Гц на одном кабеле и без сжатия.

Очень интересна технология FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) которая работает так: она как бы соединяет между собой два кадра — предыдущий и следующий, улучшая пользовательский опыт игроков. Это в двух словах, конечно. Правда, тут есть и проблема — и она заключается в том, что игр, которые поддерживают FSR 3, не так много, поэтому прикладная ценность технологии пока невысока.

Забегая вперед, нужно сказать, что в самой AMD в своих же тестах утверждают, что RX 7800 XT превосходит по производительности RX 6800 XT (прошлого поколения) и близка к скорости RX 6900 XT. И все-таки, отметим, что в этом контексте на предмет нужно смотреть со стороны денег — RX 7800 XT выглядит намного привлекательнее с точки зрения цены — на треть дешевле.

После такого вступления, впору посмотреть на нашего героя — Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G.

Ветер в паруса

Комплект поставки достаточно прост — карта, руководство пользователя. Такой подход выглядит достаточно современно — экологично и ничего лишнего.

Карта собрана на черном текстолите, с мощной трехвентиляторной системой охлаждения, собранной, разумеется, на термотрубках. Об этом чуть позже.

Основные параметры таковы: ширина шины обмена — 256 бит, число вычислительных блоков в GPU (Navi32) — 60, число операций (ALU/CUDA) в блоке — 64, суммарное количество блоков ALU/CUDA — 3840, число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) — 240, число блоков растеризации (ROP) — 96, число блоков Ray Tracing — 60, размеры — 300×130×56 мм, занимаемое количество слотов — 3, потребляемая энергия пиковая (3D) — 255 Вт, максимальный уровень шума (3D) — 37,8 дБА, максимальное разрешение — 3840×2160*144 Гц, 7680×4320*60 Гц.

Карта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 16 Гбит. Интересно, что карта имеет два предустановленных режима — OC и Silent, которые переключаются физическим переключателем, находящимся на верхнем срезе платы.

Энергопитание Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G осуществляется через два обычных 8-контактных разъема стандарта PCIe 2.0. Интересно, что разъем имеет светодиод, который демонстрирует, если карта подключена неправильно. Видеовыходы упомянуты — 2х HDMI 2.1 и 2х DP 2.1.

Система охлаждения (WINDFORCE Cooling System) выглядит весьма внушительно — это упомянутые термотрубки, сходящиеся к массивной контактной пластине. Кстати, обратную сторону платы защищает металлическая пластина, которая, с одной стороны, является дополнительным теплоотводом, с другой — обеспечивает упомянутую защиту от повреждения. Вентиляторы имеют диаметр 100 мм и характеризуются особым дизайнерским профилем. Внушительность системы охлаждения прямо коррелирует с ее эффективностью — как отмечается, даже при максимальной длительной нагрузке, температура ядра не превышает 60 градусов.

В рабочем режиме карта выглядит весьма красиво — безусловно, это украшение для игровых систем открытого/полуоткрытого типа.

Несколько слов об управлении. Кто знаком с видеокартами Gigabyte, вероятно, вспомнит утилиту Gigabyte Control Center, которая, собственно, и обладает этим функционалом.

Производительность и выводы

Мы скомпилировали несколько независимых тестов, и констатируем, что основная ценность Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G — это производительность в играх при умеренной цене: на уровне вчерашних топ-карт, но по цене на треть ниже.

Второе — карта Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G позволяет подключить до 4 мониторов, а наличие DisplayPort 2.1 — вывести изображение в 4K при 240 Гц без потокового сжатия и по одному кабелю. Это делает продукт от Gigabyte привлекательным не только среди геймеров, но и в бизнес-среде — там, где требуются конфигурации с несколькими мониторами.

Немаловажный фактор — гарантия — до трех лет при условии регистрации продукта.

Наконец, весьма привлекательная цена, которая составляет примерно 200000 тенге.