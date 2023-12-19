«Казтелепорт» запустит солнечную электростанцию на территории ЦОД «Сайрам»

Популярность темы зеленой экономики растет во всем мире.

Люди осознают необходимость перехода к устойчивым и экологически чистым технологиям, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и бороться с изменением климата. Так, в ЕС существует ряд законодательных и нормативных документов, определяющих требования к строительству, эксплуатации и энергоэффективности дата-центров (Директива ЕС 2009/125/EC, Standard EN 50600-1:2019, Energy Performance of Buildings Directive 2018/844/EU, GDPR). Помимо всего прочего, они обязывают государственные органы внедрять энергоэффективные технологии в здания, включая дата-центры, а также защищать персональные данные, находящиеся в обработке в различных организациях. Кроме того, многие страны ЕС имеют свои национальные стандарты и регуляторные требования к дата-центрам. Например, в Великобритании есть Green Grid PUE, в которой рекомендованное значение для эффективности используемой мощности составляет 1,2.

АО «Казтелепорт» (дочерняя организация Halyk) активно следит за тенденциями и рекомендациями европейских коллег, использует лучший мировой опыт и строит долгосрочную стратегию по достижению максимально возможной энергоэффективности собственной инфраструктуры. В рамках ESG-трансформации компания выделяет средства на модернизацию инфраструктуры дата-центров с целью сокращения углеродного следа и снижения показателя PUE (Power Utilization Efficiency). Осознавая, что долгосрочное устойчивое развитие бизнеса зависит от решения общемировых задач в социальной, экологической и экономической сферах и от перехода к новой, более устойчивой модели экономики, которая возможна на основе ESG-трансформации, «Казтелепорт», следуя общемировым тенденциям, всесторонне поддерживает их.

К слову, совсем скоро в Центре обработки данных «Сайрам» в Алматы будет введена в эксплуатацию солнечная электростанция, которая позволит генерировать солнечную электроэнергию. Заместитель председателя правления АО «Казтелепорт» Валерий Маркин рассказал подробности о новой электростанции.

— Валерий Леонидович, как возникла идея использовать энергию солнца для работы ЦОДа «Сайрам»?

— Одно из направлений устойчивого развития «Казтелепорта» — это минимизация негативного воздействия на окружающую среду в ходе осуществления деятельности компании. Для этого мы принимаем всесторонние меры по повышению эффективности использования ресурсов и энергии. А поскольку мы живем в очень солнечном регионе, то выбор был очевиден — в качестве возобновляемых природных источников энергии было решено использовать энергию солнца.

— Какие преимущества будет давать новая солнечная электростанция?

— Эта СЭС позволит генерировать солнечную электроэнергию и снизить потребление из городской сети. 182 современные, эффективные, монокристаллические солнечные панели мы монтируем на кровле навеса, склада и основного здания ЦОДа. Они будут генерировать чистую, возобновляемую энергию. Таким образом, около 20% от расчетного потребления серверного и телекоммуникационного оборудования ЦОД будет обеспечиваться от возобновляемых источников энергии.

Поскольку потребляемая мощность ЦОДа больше, чем будут вырабатывать солнечные панели, мы выбрали вариант сетевой солнечной электростанции. У нее, в отличие от автономной и гибридной, нет функции накопления энергии: СЭС вырабатывает электроэнергию, которая напрямую потребляется инфраструктурой дата-центра.

В выборе такой СЭС есть еще одно большое преимущество — нет необходимости устанавливать аккумуляторные батареи для хранения энергии, что повышает экономическую составляющую установки нашей локальной солнечной станции.

— Когда планируется ввод СЭС в эксплуатацию?

— Ввод сетевой солнечной электростанции запланирован до конца 2023 года. Монтажные работы уже идут полным ходом. Это первый этап модернизации инфраструктуры дата-центра. По его результатам, планируется ввести в действие еще одну СЭС — в Астане, в ЦОД «Ерейментау». В астанинском ЦОДе, запуск которого запланирован на I квартал 2024 года, будут применяться такие же технологии, что и в дата-центре «Сайрам». То есть, мы сможем использовать и солнечные панели. Несмотря на непростой столичный климат, в Астане достаточно солнечных дней, так что проект обещает быть успешным.

— Поможет ли такая модернизация уменьшить углеродный след?

— Безусловно, благодаря вводу в эксплуатацию СЭС углеродный след уменьшится. Более того, мы снизим нагрузку на электросети города, что тоже очень важно. Являясь инфраструктурным провайдером, «Казтелепорт» не только строит ЦОДы, сертифицированные Uptime Institute по уровню Tier III Facility, что подтверждает высочайшую степень их отказоустойчивости, но и разделяет приверженность международным и национальным целям, стандартам и принципам в области ESG и устойчивого развития. Следуя системным изменениям в области ESG, наша компания способствует созданию в стране экономики процветания, эффективной для общества и сохранения окружающей среды.