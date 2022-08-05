Программа «250+»: новые горизонты для села

Программа «250+», призванная устранить цифровое неравенство между городом и селом, открывает огромные образовательные возможности

В 2020 и 2021 годах ковидные ограничения серьезно повлияли на развитие телеком-отрасли. Стремительному росту дата-трафика способствовали переход бизнеса и образования на удаленный формат, рост количества активных интернет-пользователей, а также стремительная популярность цифровых сервисов. В итоге всеобщая цифровизация привела к тому, что основная деятельность перетекла в онлайн. Это ярко подтверждает количество интернет-платежей. Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана подсчитали, что в первом квартале 2022 года 84,2% всех безналичных платежей в Казахстане были проведены через интернет- и мобильный банкинг.

Возросшая важность онлайн-услуг привела к вынужденному увеличению мощностей всех представителей телекома. В 2021 году количество потребляемого трафика в сети Tele2/Altel составило рекордные 1,7 эксабайта. Росту этой цифры способствовала крупная инвестиционная программа оператора, направленная на техническое развитие сети, а также активное участие в реализации программы «250+». Компания обеспечила связью и интернетом несколько сотен отдаленных сел Казахстана. При этом оператору необходимо было выполнить огромную работу по планированию архитектуры сети в режиме повышенной географической сложности, поставке оборудования для строительства инфраструктуры. Не говоря уже о самой масштабной стройке базовых станций и последующему обеспечению их бесперебойной работы. Такой социально-ориентированный проект как «250+», обеспечивший сетью самые отдаленные уголки Казахстана, был бы невозможен без взаимодействия государства и мобильных операторов.

Программа «250+», призванная устранить цифровое неравенство между городом и селом, открывает огромные образовательные возможности. С появлением интернета в глубинке жителям СНП, вне зависимости от возраста, стали доступны всевозможные программы, курсы и вебинары. Понимая важность образовательных процессов, Tele2 первым на рынке запустил специальный тариф «Туған жер», который предназначен для абонентов, подключенных к сети по программе «250+». Его уникальность в том, что он обеспечивает пользователей безлимитным доступом к образовательным порталам и программам для развития дистанционной работы и учебы.

Важность развития сельских кадров понимают и представители государственной программы «Болашак», которые выступили с инициативой обучения сельчан иностранным языкам для дальнейшего успешного поступления в зарубежные вузы. Кроме того, сейчас в грантовых программах «Болашака» появились такие востребованные специальности как Big Data и робототехника, которые принято считать профессиями будущего.

То, что сельские жители активно интегрировались в интернет говорят цифры. На минувшей неделе объем интернет-потребления в сети Tele2/Altel в селах 250+ перешагнул отметку в 20 млн. гигабайт. И цифра продолжает расти. Особенно учитывая тот факт, что в сентябре аналитики оператора прогнозируют новый всплеск активности пользователей всемирной паутины.