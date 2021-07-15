Быстро и качественно. Обзор и тесты МФУ Canon i-SENSYS MF742Cdw

Canon i-Sensys MF742Cdw — современное высокопроизводительное устройство, рассчитанное на небольшие офисы, где имеется потребность не только в монохромной, но и цветной печати.

Кто бы что ни говорил о переходе на электронный документооборот, печатные материалы до сих пор не теряют своей актуальности: отчеты, статьи, договоры, курсовые, диссертации, учебные материалы, планы, задания и пособия нужны в распечатанном виде, а зачастую требуется и сканированная версия документов. Для решения подобных задач в условиях небольших офисов может пригодиться линейка многофункциональных устройств Canon i-SENSYS MF740. Технология цветной лазерной двухсторонней печати обеспечивает быструю скорость создания отпечатков и их высокое качество.

Принтеры этого семейства имеют несколько типов подключений, умеют работать со съемными носителями и мобильными гаджетами, поддерживают шаблоны, а в сравнении с прошлыми поколениями стоят дешевле. Всего в линейке три устройства, имеющие схожие характеристики и дизайн, но отличающиеся дополнительными возможностями и ценой. В нашем обзоре мы рассмотрим базовую модель MF742Cdw. Более продвинутая версия MF744Cdw имеет факс, опцию двухстороннего сканирования и NFC. Старшая же модель MF746Cx обладает продвинутыми возможностями управления доступом.

Комплектация и расходные материалы

Устройство поставляется с четырьмя установленными картриджами Canon 055, которых хватает на 2300 монохромных и 2100 цветных отпечатков. В продаже имеется и более долгоиграющий комплект Canon 055H, который рассчитан уже на 7600 монохромных и 5900 цветных отпечатков.

В коробке с принтером находятся также универсальный силовой кабель, диск с программами и бумажная документация. Устройство можно дополнить модулем кассетной подачи бумаги AF1 на 550 листов, а также считывателем магнитных карт.

Внешний вид

Принтер имеет кубообразную форму и размеры 471×469×460 мм (плюс еще 240 мм в высоту стоит заложить на открытие крышки сканера), его вес равен 26,7 кг. Для офиса такие габариты можно назвать компактными. Компоновка МФУ классическая для подобного типа устройств: снизу находится печатающий блок высотой 270 мм, сверху — сканер, а между ними — выводной лоток на 150 листов.

Внизу расположена выдвижная кассета для подачи бумаги вместимостью 250 листов. Над ней — многофункциональный откидной лоток на 50 листов, закрепленный на крышке внутреннего отсека принтера, под которой прячется выдвижной блок картриджей. Справа на передней панели размещена клавиша питания, над ней — панель управления. Благодаря наличию шарнира, последней удобно пользоваться из любого положения. Слева находится USB-разъем для печати с внешнего носителя.

Крышка сканера открывается на максимальный угол в 65° и может фиксироваться в нескольких промежуточных положениях. Петли позволяют приподнимать ее заднюю часть для предотвращения засветов во время сканирования объемных оригиналов (книг или подшивок). На самом верху расположен автоподатчик на 50 листов, позволяющий выполнять сканирование в автоматическом режиме.

Большую часть задней стенки занимает откидная сервисная крышка, которая позволяет оказывать принтеру помощь в случае замятия бумаги. Справа от нее — сетевой порт, разъемы USB-B (для связи с ПК) и USB-A (для внешней периферии), слева — гнездо питающего кабеля. На левом боку находится динамик и клавиша, открывающая доступ к отсеку с картриджами, на правом — вентиляционные отверстия. Снизу установлены резиновые ножки, которые гасят вибрации и предотвращают повреждения опорной поверхности.

Технические характеристики и первое включение

В MF742Cdw установлен двухъядерный процессор с частотой 800 МГц, который обеспечивает быструю работу устройства. 1 ГБ оперативной памяти достаточно для того, что любые операции проходили без замедлений и переполнения буфера. Сетевые возможности представлены гигабитным проводным адаптером и Wi-Fi 4. Минимальный размер носителей — 76×127 мм, максимальный — 216×356 мм, поддерживается печать на бумаге, открытках и конвертах, размер стекла — 220×300 мм. Гарантируется работа с бумагой, плотностью 60 — 176 г/м² (200 г/м² для глянцевой). Рекомендуемая месячная нагрузка — до 4000 отпечатков, максимальная — до 50 000. Доступное разрешение печати 600 dpi (1200 dpi при сетевом подключении с технологией Image Refinement), сканирования — 600 dpi при глубине цвета — 24 бит.

Поскольку все подвижные части скреплены транспортировочными наклейками, первым делом, освобождаем от них принтер, подключаем устройство к розетке и жмем клавишу включения. На экране последовательно выбираем язык, страну, часовой пояс, дату и время. Далее предлагается провести корректировку цветов — принтер напечатает тестовую страницу, которую следует отсканировать. На этом же этапе можно выбрать, как часто будет происходить автоматическая очистка принтера, и задать настройки сети Wi-Fi. Для связи с компьютером по кабелю вначале ставим все драйвера с диска или официального сайта, и только потом подсоединяем принтер. Подключение ПК по LAN или Wi-Fi (одновременно нельзя) выполняется по тому же алгоритму, только устройство будет искаться в сети. Отдельная утилита Toner Status даст подробный отчет о наличии тонера в картриджах.

Панель управления

Панель выполнена из глянцевого пластика. Большую ее часть занимает сенсорный ЖК-экран диагональю 127 мм. Поддерживается управление как пальцем, так и любым другим подходящим предметом, например обратным кончиком ручки. Дисплей довольно отзывчивый, а все элементы крупные — попадать по ним просто. Мультитач и удержание не распознаются. Под дисплеем располагаются три сенсорные клавиши — «Спящий режим», «Дом» и «Отмена», а также два светодиода, сигнализирующих о передаче данных и об ошибках. На левом торце присутствует кнопка управления звуковыми сигналами.

Меню состоит из нескольких экранов, на каждом из которых может отображаться по 8 иконок. Помимо доступа к базовым функциям, таким как копирование, сканирование и печать с флешки, показываются также шаблоны, позволяющие, например, нажатием одной кнопки провести сканирование и отправить результат на почту. Пользователь может создавать подобные шаблоны в разделе Application Library через WEB-интерфейс (необходимо, находясь в одной сети с принтером, зайти на его IP-адрес), а также менять расположение иконок.

В меню присутствует пункт, позволяющий задать тип и формат бумаги по умолчанию, причем можно не только выбрать из базовых, но и ввести размеры вручную. Универсальный лоток используется, когда необходимо произвести печать на нестандартном носителе, поэтому принтер будет делать запрос о типе носителя каждый раз при их установке. Присутствует адресная книга, позволяющая внести контактные данные, например почту, сетевую папку или номер интернет-факса, чтобы потом можно было быстро отправить туда скан.

Мобильный портал помогает подключить смартфон или планшет. В «Меню» собраны различные настройки. Одним из разделов там является «Обслуживание», где находятся опции для автоматической очистки различных элементов принтера и удаления конденсата. Доступ к части параметров можно запаролить PIN-кодом. В правом нижнем углу находится виртуальная клавиша «Монитор состояния», по нажатию которой можно оценить остаток тонера и статистику по работе МФУ. Когда в картридже начнет заканчиваться тонер, принтер заранее проинформирует об этом владельца, чтобы у него было время на приобретение замены.

Печать

Делать отпечатки можно с внешнего носителя, мобильного устройства или ПК. Чтобы система увидела флешку, последняя должна быть отформатирована в FAT16 или FAT32, а доступ к ней разрешен. Выбираем пункт «Печать с устройства памяти», а затем, используя встроенный проводник, выделяем интересующие файлы, но только лежащие в одной папке. Удобно, что при выборе отображаются лишь объекты, поддерживаемых расширений (JPG, TIFF и PDF), да еще и в виде миниатюр. Далее выводится меню, где настраиваем тип бумаги, яркость, количество копий, количество сторон и страниц на одном листе и нажимаем одну из двух кнопок для создания монохромного или цветного отпечатка. Для JPG можно указать тип растрирования, приоритетность картинки или текста, а для многостраничных PDF — диапазон печати. Извлекаются накопители через «Монитор состояния».

Для работы со смартфоном потребуется загрузить утилиту Canon Print Business (доступно на Android и iOS). Мобильный гаджет и принтер должны быть подключены к одной сети, а при отсутствии маршрутизатора следует установить беспроводную связь напрямую, используя МФУ как точку доступа. Для добавления MF742Cdw в программу можно воспользоваться QR-кодом в разделе «Мобильный портал». Далее, в приложении указываем интересующий файл, меняем, если нужно, параметры и выводим на печать.

ПК-драйвер предоставляет широкие опции для печати. Здесь выбирается, делать ли отпечатки многоцветными, в двух цветах (черный и еще один по выбору) или монохромными. Специальный режим CanoFine позволяет автоматически регулировать контрастность и цветовой баланс, но есть возможность настроить эти параметры и вручную. На листе можно разместить до 16 страниц, либо создать плакат 4×4. При подключении по USB, доступное максимальное разрешение 600 dpi, а вот при сетевом уже 1200 dpi, хотя оно и не физическое, а полученное с помощью специальной технологии Image Refinement. Имеется опция, включающая экономию тонера. Стоит отметить также функцию «Защищенная печать», которая позволяет отправить задание на принтер, но создание отпечатков начнется лишь после ввода кода на управляющей панели. Эта возможность позволят быть уверенным, что конфиденциальные документы не станут достоянием лиц, не имеющих к ним отношения.

Сканирование

Данную операцию можно запускать с панели управления, мобильного гаджета или компьютера. При активации задачи с панели МФУ, предлагается выбрать, куда будет сохранены полученные файлы — на ПК (по умолчанию, в документы текущего пользователя), на внешний диск, в сетевую папку, отправлены по интернет-факсу или электронной почте. Выбрать между стеклом и автоподатчиком не дают, но если в последнем есть бумага, то он имеет приоритет. Интересно, что при сохранении на ПК нам дают выбрать лишь цветность, все остальное берется из установленной на компьютере утилиты Canon MF Scan. При сохранении на носитель указывается тип выходного файла: PDF, TIFF и JPG, размер оригинала и его вид (текст, фото или смешанный), доступно изменение плотности и резкости, а также выбор качества (низкое, среднее или высокое). При работе со стеклом выводится диалоговое окно, предлагающее добавить в файл новый скан. Возможности предпросмотра нет.

На компьютере быстрое сканирование по шаблонам выполняется с помощью той же утилиты Canon MF Scan. При выборе автоматического распознавания с помощью функции OCR, получаем сразу файл блокнота с текстом. Если же нужен предпросмотр и доступ к настройкам, то прямо там запускаем ScanGear. В «Основном» интерфейсе доступно несколько вариантов источника — фото, журнал и документ, а также три пресета с качеством — печать (300 dpi), просмотр картинки (150 dpi) и распознавание текста (300 dpi с улучшенной контрастностью). Есть коррекция выцветания цветов.

В «Расширенном» режиме добавляется прямой выбор разрешения вплоть до 600 dpi, а также более продвинутые опции улучшения изображения, такие как корректировка зернистости, удаление пыли и царапин, автоподбор тона, увеличение резкости, удаление растра, коррекция черного цвета, яркости, контрастности, насыщенности и цветового баланса. Интересная опция позволяет сканировать со стекла несколько небольших объектов, к примеру пару визиток, а распознать их как отдельные документы. В пределах 10 градусов происходит автоматическое выравнивание оригиналов.

С мобильного гаджета операция производится через ту же утилиту, что и печать. Можно выбрать источник, разрешение (150 или 300 dpi), цветность, исходный размер и формат вывода (PDF или JPG). Результаты присылаются на смартфон.

Копирование

Создание копий доступно только с помощью панели управления. Пользователю предоставляется возможность менять масштаб (от 25% до 400%), плотность, источник бумаги и формат носителя, указывать количество копий и страниц на листе, а также выбрать двустороннюю печать. Копию можно сделать как в цвете, так и черно-белую. В расширенных параметрах можно указать вид оригинала, корректировать резкость, инициировать стирание рамки и прочее. Отдельный шаблон создан для копирования паспорта. Он позволяет разместить два разворота на одной странице или четыре при печати с двух сторон. Во время копирования с автоподатчика, сканирование оригиналов и печать происходят параллельно.

Тестирование

Для тестов печати из кассеты подавалась обычная офисная бумага формата A4, 80 г/м2. В качестве задания использовался 20-страничный PDF-документ, написанный 12 кеглем. Скорость замерялась с момента нажатия на клавишу печати до того, пока в лоток не попадет последний лист. Сканирование 20 страниц производилось с помощью лотка автоматической подачи, а также одного листа со стекла. Время замерялось с нажатия клавиши до момента отображения результатов. Печать и сканирование осуществлялись с использованием накопителя и ПК, подключенного различными способами, а также с мобильного гаджета. Со стекла копировался один лист формата A4 в масштабе 1:1, с податчика — 20 листов.

Во время печати скорость выхода первой страницы 7,7 c — ЧБ/ 8,6 c — цвет. Процесс создания отпечатка идет равномерно, и практически не зависит от режима цветности. С помощью двусторонней печати удается добиться увеличения скорости примерно на 60%. Переход с 600 на 1200 dpi практически не отражается на скорости, как и способ подключения к ПК, правда сеть у нас была свободна, а в реальной эксплуатации она может оказаться перегружена.

За время тестирования было сделано свыше 600 отпечатков, не произошло ни одного замятия, даже при использовании бумаги плотностью 220 г/м2, что выше заявленного максимума, однако, скорость работы в этом случае значительно снижалась. Автоподатчиками ни разу не захватывались лишние листы, да и других внештатных ситуаций также не происходило. Все это говорит о высоком качестве продукта. Тип подключения слабо влияет на скорость сканирования, а вот разрешение и режим цветности сказываются значительно. Сканирование и копирование со стекла происходит примерно в 3 раза медленнее, чем через автоподатчик, плюс нужно добавить время, которое будет тратиться на смену оригинала. Скорость работы во всех режимах можно назвать высокой, принтер отлично справится с типичной нагрузкой небольшого офиса.

При использовании разрешения 1200 dpi, контуры букв выходят четкие и гладкие, заливка плотная, хорошо виден даже 2-й кегль (Times New Roman). При сканировании текста, распечатанного в этом разрешении, 2-й кегль полностью читаем. Смешанные отпечатки (текст и фото), с установками по умолчанию, получаются немного бледными, но заливка равномерная и плотная, никаких полос или артефактов не наблюдается. Печать и копирование фотографий для этого МФУ не являются приоритетными функциями, поскольку получить естественную цветопередачу здесь будет крайне сложно.

Выводы

Многофункциональный принтер Canon i-Sensys MF742Cdw — современное высокопроизводительное устройство, рассчитанное на небольшие офисы, где имеется потребность не только в монохромной, но и цветной печати. Кроме того, оборудование будет уместно смотреться в преподавательских или в кабинете у секретарей. Аппарат выделяется поддержкой нескольких видов подключения: с ПК он может соединяться по USB-интерфейсу, проводной или беспроводной сетям, поддерживает работу с внешними носителями, а также может печать и сканировать с мобильных устройств, подключаясь через роутер или напрямую.

МФУ обладает высокими скоростями печати, сканирования и копирования документов, которые еще больше увеличиваются за счет автоматической двусторонней печати. Текстовые и смешанные (при правильно выставленных настройках) отпечатки имеют высокое качество. Копии точно воспроизводят оригинал, даже после нескольких десятков итераций. Большая сенсорная панель управления на шарнирном креплении и возможность создавать шаблоны с помощью WEB-интерфейса, позволяют взаимодействовать с МФУ на интуитивном уровне. МФУ Canon i-SENSYS MF742Cdw — решение, на которое можно положиться в любых офисных задачах.