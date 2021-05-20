Региональный директор Jabra в России, Украине, СНГ и Грузии в интервью с Profit.kz рассказывает о том, что удаленный офис — это надолго, и о том, что такое «хорошая гарнитура».

— Галина, предлагаю начать с небольшого обсуждения текущей ситуации в мире, пусть и в достаточно узком контексте: пандемия нехотя отступает, но мир, как кажется, вовсе не собирается возвращаться к старым добрым устоям. То, что сейчас происходит — это, кажется, надолго. Как бы вы прокомментировали это?

— Не склонна считать, что «по-старому» означает хорошо. Пандемия принесла свои положительные изменения. Появился «гибридный офис», когда люди могут выбирать, где работать. Несколько дней в неделю можно работать из дома, какое-то время в течение этой же недели можно проводить в офисе, общаясь с коллегами, а можно вообще работать в коворкингах, в кафе, на городских террассах, на даче, поехать на природу и обустроить рабочее место там, ведь впереди лето.

— Дистанционная работа, о которой вы говорили, совершила настоящий эволюционный скачок: многие компании в считанные дни перевели своих сотрудников в домашние офисы. И «допиливали» свои процессы уже на лету. Какие уроки в Jabra усвоили от пандемии?

— Во время пандемии многие корпорации поняли, что нет ничего страшного в том, если часть персонала будет работать удаленно. Можно, к тому же, сэкономить на дорогостоящих офисных пространствах. Офисные сотрудники поняли, что рабочее место — это наличие интернета, небольшой набор мобильных устройств, программ для общения и совместной удаленной работы. То есть, работа — это не место, где работаешь, — это задачи, которые можно выполнять в любом месте. Уроки, которые пандемия преподнесла миру, в том числе и IT-индустрии, еще раз доказывают, что всё может измениться в течение нескольких дней. И только долгосрочные стратегии, видение самых различных сценариев развития событий, готовность предлагать инновации уже сегодня, помогают не только выжить, но и значительно вырасти во времена таких стремительных перемен.

— Один из продуктов Jabra, который, насколько я понимаю, стал «плотью и кровью» этой эволюции — гарнитура Evolve2 30. Если это так, то, полагаю, разработчики учли эти самые уроки, о которых мы говорили ранее. Не могли бы вы рассказать о наиболее интересных ее особенностях?

— Новая серия гарнитур Evolve2 стала принципиально отличаться от предыдущей серии Evolve. А модель Evolve2 30 еще может обеспечить дополнительный функционал при невысокой цене. В целом стоимость этой гарнитуры в розничных ценах увеличилась на 10 евро по сравнению с Evolve 30, а полезного функционала стало больше в несколько раз. Например, изменился размер и материал динамиков, они стали больше и обеспечивают теперь пассивное шумоподавление. Это позволяет отключиться от окружающего мира и погрузиться в разговор или работу, например, прослушивая музыку, не отвлекаясь на шумы вокруг. На динамиках есть индикатор занятости, который виден со всех сторон и позволяет окружающим увидеть, что пользователь занят. Микрофоны новой серии обеспечивают более высокий уровень шумоподавления, что актуально для любых пространств, в которых сегодня приходится работать нашим пользователям. Кроме того, на отдельных модификациях есть кнопка Teams, которая позволяет подключиться к конференции в Microsoft Teams одним касанием. Поскольку Microsoft Teams занимает 66% доли рынка всех офисных коммуникационных платформ, обеспечивающих возможность совместной работы, мы организовали серию разработок совместно с Microsoft, что позволило нам предложить рынку полностью совместимое с платформой Teams интеллектуальное аудиоустройство.

— Признаюсь, я побывал на сайте компании и прочитал спецификации устройства. И знаете, что мне понравилось больше всего? «Для начала мы измерили головы. Сотни голов. Затем, основываясь на этих данных, и, используя биометрические измерения, мы разработали идеальную форму». Звучит очень красиво, но на практике непосвященному человеку все гарнитуры кажутся на один лад. Так в чем же разница?

— В комфорте, конечно. Чем больше внимания производитель уделяет эргономике гарнитур, тем больше их будет любить пользователь, тем легче будет начать их использовать тем, кто ранее никогда не использовал гарнитуры в работе. Лучше начинать с профессиональных, продуманных до мелочей, решений. Надеюсь, что работодатели понимают это, оснащая рабочие места гарнитурами. От того, сколько голов измерил производитель гарнитур, часто зависит принятие инноваций пользователем. В непрофессиональной гарнитуре даже час трудно продержаться, а сейчас видео- и аудио-конференции сильно удлиннились, и их стало больше по понятным причинам.

— Кто он, клиент Jabra Evolve2 30?

— Это человек интеллектуального труда: сотрудник офиса, студент, преподаватель, даже врач, которому приходится проводить консультации удаленно. Наши клиенты — это те люди, которые желают работать продуктивно, не тратя время на борьбу с шумом, с плохим качеством передачи речи и с дискомфортом от длительного ношения. У них есть дела поважнее!

— Чего ждать от Jabra еще? Какие тренды и тенденции вы сейчас видите в области «корпоративного» звука?

— От Jabra теперь нужно ждать не только аудио-решения, но и интеллектуальные видеокамеры, как для совместной, так и для индивидуальной работы. Jabra вышла на новый уровень и стала компанией, которая позиционирует себя как производителя интеллектуальных аудио- и видео-устройств. Мы поняли, что нашему клиенту нужно нечто большее, и мы готовы меняться, как всегда, быстро реагируя на перемены вокруг. Две новые камеры появятся в продаже до конца этого года. Но и новые решения для колцентров и офисов еще увидят свет в этом году. Офисные сотрудники смогут порадоваться новому беспроводному решению в линейке Evolve2, а операторам колцентра будет предложена не очень дорогая, но обеспечивающая расширенный функционал и соответствующую работе колцентров эргономику гарнитура. Не буду забегать вперед. Следите за нашими новостями.