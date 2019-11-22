Рынок дата-центров в Казахстане становится зрелым

Объемы продаж в центрах обработки данных в Казахстане растут двузначными темпами.

По оценке компании iKS-Consulting, по итогам 2018 года «облачный» рынок стал на 32% больше, а его объем составил почти $8 млн. Одним из крупнейших не только в Казахстане, но и по меркам СНГ, является ЦОД АО «Казахтелеком» в Павлодаре, проект которого был представлен в конце 2012 года.

«Казахтелеком» остается ведущим игроком на рынке, хотя за последние годы в стране появилось множество других частных ЦОДов. Как в этой ситуации чувствует себя «Казахтелеком», какие сервисы наиболее востребованы в сети дата-центров оператора и о том, в каких нишах прогнозируется «взрывной» рост в ближайшие годы, мы поговорили с представителями компании. Первым нашим собеседником стал главный специалист по сервисам ДИС Кирилл Руль. Кирилл работает в «Казахтелекоме» уже 15 лет, семь из которых — в главном ЦОДе. Он присутствовал на открытии ЦОДа в Павлодаре, еще раньше — видел, как рисовали макет здания и ставили первые стойки с серверами.

— Кирилл, с чего начинался ваш путь, как вы пришли в ЦОД?

— Ну, тут все довольно просто — увидел объявление, что ДИС требуется инженер. Отправил резюме, прошел собеседование. Так я начал работать в «Казахтелекоме» на должности инженера службы поддержки. Впрочем, скоро мои обязанности распространились на обслуживание серверной фермы и систем виртуализации, а парк филиала на тот момент составлял лишь около 20 серверов, большую часть из которых мы очень скоро оптимизировали, переведя на виртуальную площадку.

В 2014 году при открытии ЦОДа от руководства ДИС поступило предложение о переводе, с целью организации подразделения по его обслуживанию. С радостью согласился — это ново, это интересно, это, как сейчас модно говорить — вызов. Для меня еще это означало, что я получу экспертизу высочайшего уровня. Что и произошло.

— А как все начиналось? Как строился центр обработки данных в Павлодаре? Какие интересные моменты вы могли бы припомнить?

— ЦОД в Павлодаре открыт в 2014 году, и это единственный на сегодня в Казахстане коммерческий дата-центр, сертифицированный по международному стандарту Tier III, что позволяет гарантировать нашим клиентам предоставление услуг высочайшей надежности. Строительство центра обработки данных осуществлялось отечественной компанией Logycom в тесном сотрудничестве с международными компаниями, например, с HP, и при постоянном надзоре Uptime Institute (международная компания, осуществляющая аудит на соответствие глобальным стандартам в части надлежащего проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов). Это позволило в кратчайшие сроки реализовать проект, а также интенсивно обмениваться опытом, совершенствуя навыки сотрудников ДИС.

— Кто пользуется услугами ЦОДа? Кто ваш клиент?

— Сегодня нам доверяют свои данные более 100 компаний из Казахстана и зарубежья, среди них такие мировые гиганты, как Alibaba, Google, Mail.ru, Wargaming и т. д. Объем данных, которые хранятся в дата-центре, составляет порядка 30 Петабайт. Это столько же, сколько «весят», к примеру, 30 миллионов оцифрованных фильмов. Полоса пропускания клиентского трафика — 160 Гб/c. Например, тот же фильм будет скачан менее чем за 1 секунду.

— Кирилл, а что с безопасностью?

— Безопасность в дата-центре представлена многоуровневой системой защиты на физическом уровне: это видеонаблюдение, 2 пояса бетонных ограждений, посты охраны, система контроля и управления доступом. И программном — межсетевые экраны, зонирование, а также у нас гарантирован только авторизованный доступ к оборудованию.

Следующий наш собеседник — коммерческий директор Дирекции информационных систем (ДИС) Рустэм Нысанбаев. С ним мы поговорили о трендах, стратегическом видении в части развития центра обработки данных «Казахтелекома» в Павлодаре и в целом о бизнесе компании в этом направлении.

— Рустэм, что представляет из себя сеть центров обработки данных АО «Казахтелеком» на сегодняшний день, насколько широко она представлена в регионах? Существует ли концепция развития сети, сколько сегодня этот бизнес генерирует доходов, насколько он заметен в доходах оператора?

— Спасибо за вопросы, они очень важные. Можно сказать, фундаментальные для всех нас — тех, кто занимается этим направлением в «Казахтелекоме».

На сегодняшний день наша сеть располагает 17 центрами обработки данных, два из которых модульные. Все они находятся в крупных областных центрах республики. Они, в свою очередь, расположены в 11 областях Казахстана. И, конечно, это не предел — мы не собираемся останавливаться на достигнутом, продолжая развивать сеть центров и инвестируя в более широком понимании не только в дата-центры, а в IT. Здесь нужно добавить, что этот процесс преследует не только коммерческие цели, но несет и социальный акцент — создаются рабочие места, мы взращиваем собственных IT-специалистов. Не секрет, что именно «Казахтелеком» стал в свое время пионером рынка услуг ЦОДов и облачных вычислений в Казахстане. Сейчас это драйвер всего IT-рынка — в его структуре нет других сегментов, кроме облачных сервисов, которые растут двузначными темпами. Доля «Казахтелекома» на нем составляет около 54% (по данным iKS-Consulting), при этом уровень утилизации ЦОДов ушел далеко за 90%. Последний показатель очень важен, так как позволяет нам говорить о том, как мы будем расти с точки зрения инвестиций в среднесрочной перспективе — то есть, мощности «Казахтелекома» в части дата-центров однозначно будут расти.

Что касается доли в структуре доходов, то она быстро растет, и мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет будет заметна. Мы уже сейчас растем быстрее рынка.

— Каков сегодня спрос на услуги ЦОДов? Какие тут тренды и тенденции?

— Уровень доверия к облачным сервисам растет из года в год. Прошло то время, когда при слове «облако» возникало жесткое неприятие. Сейчас уже никого не удивишь стандартными услугами — серьезные клиенты все больше и больше смотрят на то, чтобы переводить в дата-центры если не критически важные процессы, то, по крайней мере, значимые.

Наша клиентская база, помимо традиционных — телекома и госсектора, все чаще прирастает бизнесом, в том числе, представителями малого и среднего бизнеса! Это очень важное замечание, своего рода сигнал, что нам доверяют. Кроме того, благодаря программе «Цифровой Казахстан», среди потребителей наших услуг все чаще стали фигурировать недропользователи и финансовый сектор. Главная идея такой миграции — с переносом корпоративных информационных систем, архивов и баз данных в облачную среду, оптимизировать затраты на поддержание ИТ-инфрастуктуры. Если размышлять в этом направлении, то в базе этих процессов — насыщенность телекоммуникационного рынка, высокая конкуренция, растущие потребности клиентов. Все это задает тон для бизнес-трансформации в недрах компаний, что, в свою очередь, преследует главную цель — повышение операционной эффективности. Интересно, что все эти процессы происходят на фоне необходимости сохранения и, более того, расширения рыночных позиций компаний. Понятно, что в связи с этим, такие услуги, как аренда программного обеспечения (SaaS), услуги виртуального дата-центра (IaaS) и аренда физического оборудования пользуются уверенным спросом. В целом, сегодня на IaaS приходится подавляющая доля казахстанского облачного рынка, но, думаю, его структура будет меняться в сторону SaaS. Это общемировой тренд.

Кстати, по оценке компании iKS-Consulting, по итогам 2018 года рынок стал на 32% больше, а его объем составил почти $8 млн. Это вполне согласуется с мировыми трендами — в ушедшем году мировой рынок IaaS по оценке Gartner вырос на 31,3% и достиг объема в $32,4 млрд.

И еще я хотел бы добавить, что с ростом спроса на услуги центров обработки данных, растет и предложение — конкуренция на рынке усиливается. И это хорошо — рынок становится зрелым.

— Рустэм, павлодарский ЦОД «Казахтелекома» занимает особое место в сети дата-центров оператора. Почему так сложилось, в чем его особенность?

— Возможно, я повторюсь, но центр обработки данных в Павлодаре, во-первых, является самым крупным во всей сети дата-центров «Казахтелекома»: его площадь — свыше тысячи квадратных метров. Во-вторых, данный дата-центр сертифицирован международной организацией UPTIME соответствующим категории Tier III, что свидетельствует о его высокой надежности. Например, это означает, что в ЦОДе в Павлодаре можно проводить ремонтно-профилактические работы без остановки всего объекта. Tier III — это очень важно, отчасти поэтому именно павлодарский дата-центр пользуется большой популярностью среди наших клиентов: как среди новых и быстроразвивающихся компаний, так и среди крупных корпораций. Особой специализации у дата-центра нет, поэтому, фактически, у любого клиента есть возможность разместиться на его площадке.

— Насколько быстро может быть развернута вычислительная инфраструктура для конкретного заказчика? Какие есть экономические аргументы для миграции в ЦОДы?

— Тут все зависит от масштаба проекта и вида услуги, так как гибкость «облачных» подходов позволяет в несколько раз сократить время на запуск пилота и обеспечить существенную экономию ИТ-бюджета.

Основной экономический аргумент для миграции в ЦОД — это оптимизация расходов на содержание, обновление и поддержку серверных комнат или дата-центров. То есть, расходы предприятия на ИТ переходят из разряда капитальных в операционные. Учитывая, что затраты в национальной валюте на приобретение оборудования очень сильно возросли в последние несколько лет, это очень важный фактор.

Также стоит отметить минимизацию рисков аварийных ситуаций и утери данных при хранении информации на серверах дата-центров «Казахтелекома», прежде всего, за счет повсеместного использования современных систем, которые характеризуются поддержкой непрерывного цикла работы.

— Расскажите о наиболее интересном кейсе, который связан с павлодарским ЦОДом?

— Тяжело сделать акцент на каком-то отдельном проекте, но на базе этого дата-центра реализован целый ряд проектов республиканского масштаба — в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан». Кроме того, реализованы проекты цифровизации налоговой сферы (оператор фискальных данных); Облачное видеонаблюдение; Открытая Цифровая платформа для МСБ — ISMET; Цифровая медицинская карта Казахстана и Облачная бухгалтерия для школ. Как видите, здесь достаточно резонансных и многообещающих инициатив.

— В каких направлениях планируете развиваться в среднесрочной перспективе? Где видите точки для роста?

— Тут можно много и долго говорить, но все сводится к тому, что информационные технологии развиваются очень динамично, при этом скорость изменений становится все выше. И мы стараемся реагировать на все «новшества» максимально быстро, кроме того, у нас есть ряд проектов, которые очень широко используют наиболее многообещающие технологии — Big Data, Blockchain, M2M, технологии из сферы информационной безопасности. Последняя тема очень актуальна в связи с ростом киберугроз, и услуги по защите и мониторингу систем с точки зрения информационной безопасности пользуются большим спросом у игроков финансового сектора. Думаю, что здесь скоро существенно обострится конкуренция.

Вокруг облачных сервисов складывается и неплохая конъюнктура в целом — например, сервисная модель, и в ее основе ЦОДы. В эту сторону сейчас активно идут госорганы и здесь будут происходить интересные события для дата-центров.

Наконец, если опираться на данные упомянутой компании iKS-Consulting, казахстанские поставщики удовлетворяют лишь 27% существующего платежеспособного спроса на облачные услуги. Поэтому, полагаю, что этот рынок в ближайшие годы будет поддерживать высокие темпы роста, заполняя эти потребности.