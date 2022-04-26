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253,5 млрд тг заработали операторы связи в январе-марте 2022 г.

Digital Business Day 2.0

Фоторепортаж с форума Digital Business Day 2.0, посвященного инновационным технологиям и криптоиндустрии в РК.

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