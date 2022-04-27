В Нур-Султане обсудили развитие криптоиндустрии в РК

Цель Digital Business Day 2.0 — объединить IT-сообщество, бизнес, квазигоссектор и госсектор для выработки дальнейших путей внедрения высоких технологий в стране.

26 апреля в столице прошел форум Digital Business Day 2.0, в ходе которого представители госсектора и IT-сообщества, руководители венчурных фондов и бизнес-акселераторов обсудили инновационные технологии и криптоиндустрию в РК. Основными тематическими направлениями форума, проходящего уже второй раз, стали Blockchain, Big Data, Artificial intelligence, Digital marketing, FinTech.

В ходе форума заместитель председателя АО «Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан» Жанар Самаева сообщила о ходе разработки цифрового тенге, подчеркнув, что разработка цифровых валют центральных банков (CBDC) является мировым трендом.

Опытом цифровизации в Эстонии поделился чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Казахстане Тоомас Тирс.

Особое внимание было уделено обсуждению развития финансовой грамотности населения в условиях повсеместной интеграции цифровых технологий. В дискуссии приняли участие представители МЦРИАП, АО «Национальные информационные технологии», НПП «Атамекен», а также Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий.

О легализации рынка криптовалют в Казахстане и его возможном регулировании рассказал СЕО «Центр цифрового права» Ермек Рустембекулы.

Также в ходе мероприятия обсуждались мировые тренды в криптоиндустрии: метавселенные, регулирование криптовалют, NFT-земли, -игры, -кроссовки.

В рамках форума Digital Business Day 2.0 прошли:

— первая выставка NFT от казахстанских художников;

— конкурс IT-стартапов;

— выставка IT компаний Казахстана.

Посмотреть видеозапись форума можно по ссылке.