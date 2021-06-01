Казахстанских школьников лишат доступа к мессенджерам?

Это указано в плане Минобразования на 2021-2022 учебный год.

Во время отчетной встречи главы МОН РК Асхата Аймагамбетова был продемонстрирован слайд с выводами по итогам учебного года. На их основании министерство строит планы на новый учебный год. Они направлены на повышение эффективности образования в 2021-2022 учебном году. В ведомстве считают, что запрет на использование мессенджеров в образовательном процессе нужен для развития цифровых навыков учителей.

Напомним — из-за пандемии коронавируса в 2020 году казахстанские школьники вынужденно перешли на дистанционное обучение. Сначала уроки проходили онлайн, информационные системы не справились с таким большим количеством пользователей, поэтому от онлайн-стриминга было решено отказаться. Затем уроки стали проводить через специализированные интернет-платформы и ZOOM. А связь между учителями и учениками поддерживалась через мессенджеры.

О том, какую альтернативу предложит Министерство образования, пока неизвестно. А подробнее о том, как проходит цифровизация в казахстанской системе образования, мы поговорим на конференции PROFIT Education Day, которая пройдет осенью.