PROFIT Cloud Day 2022: облака становятся новой реальностью

15 апреля в Алматы вновь собрались эксперты ИТ-рынка, чтобы обсудить облачные технологии и большие данные.

Конференция PROFIT Cloud Day в шестой раз открыла свои двери. В этом году, учитывая внешние факторы и усложнившуюся экономическую обстановку, дискуссия получилась весьма оживленной, особенно учитывая экспертный состав спикеров конференции. А гибридный формат конференции совместил все преимущества живого общения в офлайне и значительно расширил аудиторию за счет онлайна — число регистраций на конференцию подобралось к тысяче участников!

Рынок растет, и аналитиков это радует

Светлана Черненко, глава представительства IKS-Consulting Казахстан, открыла PROFIT Cloud Day 2022 с обзором рынка облачных услуг в РК и поделилась хорошими новостями. По итогам 2021 года зафиксирован максимальный рост, который был на казахстанском облачном рынке за все прошедшие годы. Рынок облачных услуг в Казахстане достиг 8,95 млрд тенге.

«Коронакризис благоприятнейшим образом отразился на облачных технологиях. Но в прошлом году мы в своих оценках были несколько разочарованы — весь прогресс оказался сконцентрирован в руках мировых вендоров, а внутри Казахстана происходил просто органический рост. В этом году ситуация кардинально поменялась — очевидно, что пришли в себя заказчики, потенциальные пользователи, поставщики услуг, сервис-провайдеры, операторы связи. Все приняли новую реальность и поняли, что нам с ней жить и работать. Рынок по-прежнему остается не очень большим в абсолютном выражении (в сравнении с РФ, Европой и миром), но он вырос на 2,56 млрд тг за год, сохранив темпы роста 40%, что говорит о том, что рост уже не органический, а уверенный, потребление — осознанное, а пресловутый тезис о „недоверии к облакам“ безвозвратно уходит в прошлое», — говорит Светлана Черненко.

Среди факторов, которые поспособствовали росту рынка — повышение гибкости, скорости развертывания и масштабируемости сервисов, возможность снижения инвестиций в ПО, инфраструктуру и ИТ-персонал, отсутствие географической привязки поставщика услуги и клиента, планомерное улучшение качества каналов передачи данных в регионах страны, а также признание преимуществ электронного документооборота. Вместе с тем Светлана отмечает, что есть моменты, нуждающиеся в доработке. Необходимо разграничить зоны ответственности при обслуживании оборудования и ПО пользователей, обеспечить четкость предлагаемых SLA и обеспечить интеграцию облачных сервисов с другими информационными системами.

Если говорить о структуре рынка по типам услуг, то в Казахстане по-прежнему лидируют IaaS. Но запросы пользователей становятся все более комплексными и включают дополнительные услуги. Растет спрос на резервное копирование, хранение и восстановление данных. А хитом, символом нового времени стала виртуализация рабочих мест, услуга Desktop-as-a-Service. Пока доля этих услуг в общей выручке не велика, но они демонстрируют существенные и многообещающие темпы роста.

Интересна структура казахстанского рынка cloud по типам потребителей. Доля крупных предприятий в выручке пока ключевая, но роль СМБ год от года растет. «Развитие за счет массмаркета — вопрос времени. Но это неизбежно», — говорит Светлана Черненко.

Что вообще происходит в облачной сфере Казахстана?

На этот вопрос постарались ответить участники панельной дискуссии PROFIT Cloud Day 2022. Рынок стал более активно думать в направлении облаков, причем активизировались не только поставщики, но и, что важно, сами заказчики. Безусловно, активность подстегнул и приход зарубежных игроков, которые увидели, что на местном рынке можно заработать.

Ерлан Минавар, заместитель председателя правления по стратегическому развитию и инновациям АО «Транстелеком», отметил, что в Казахстане пора уходить от практики построения просто ЦОДов и двигаться в сторону организации платформенных сервисов, а также давать возможность развиваться казахстанским поставщикам услуг и решений: «Есть публичные облака, а есть облака для гос- и квазигоссектора. До сегодняшнего дня вся эта история была скорее монопольная и полузакрытая. Мы, со своей стороны, выступаем за то, чтобы этот закрытый рынок был доступен для всех. Потому что открытая экосистема — на пользу всем. Сами клиенты уже тоже начинают задумываться над тем, чтобы не просто взять инфраструктуру или купить оборудование, они хотят вложиться в высокоинтеллектуальный сервис, построить правильные приложения, отладить процессы — чтобы все это было адаптировано к облачным подходам».

Ерлан подчеркивает: в Алматы, Нур-Султане и приграничных территориях стоек заказчикам хватает, хотя и спрос достаточно серьезный. В регионах же пока не ощущается столь активный спрос. Вместе с тем, Транстелеком как крупный национальный игрок нацелен на развитие регионов. Оператор видит перспективу в развитии индустриальных кейсов. В регионах сосредоточено большое количество индустриальных игроков, и региональный рынок вполне может двигаться в направлении приложений и комплексных бизнес-решений для индустрий. Создавать и развивать инфраструктуру в регионах и формировать спрос — такого подхода придерживается АО «Транстелеком».

В настоящее время у Транстелеком запущено 10 центров обработки данных (более 800 стоек) в 9 регионах страны. При этом оператор заявляет уровень отказоустойчивости 99,97%. Корпоративным заказчикам Транстелеком предлагает создание и управление услугами Cloud и 5G — доступны комплексные бизнес-решения, публичные и приватные маркетплейсы, готовые приложения, а также несколько вариантов развертывания (Edge развертывание, облачное или корпоративное развертывание).

Махмут Томанов, эксперт по цифровой трансформации, к. э. н., согласен с мнением, что нехватки «железа» в Казахстане не наблюдается. Зато имеется острая нехватка отечественных сервисов. Именно из-за этого бизнес и учебные организации вынуждены использовать зарубежные решения, не находя местных аналогов.

«Соглашусь с Ерланом, регионы — это недооцененные точки роста. У всех учебных заведений большое количество данных по науке. В регионах также много ГМК сектора и градообразующих предприятий. Телеком-операторы и облачные провайдеры вполне могли бы прийти к клиентам в регионах, где, как правило, устойчивый спрос. А сейчас в образовательном секторе такая ситуация, что мы одни и те же данные туда-сюда „гоняем“, провайдеры нее могут обеспечить нам сервисы», — говорит Махмут Томанов.

Он поделился опытом построения цифрового университета на базе облачной инфраструктуры и рассказал о текущих вызовах в высшем образовании. Среди них — модели финансирования, государственная политика и ответственность, BYOD/BYOIT/Cloud & Hybrid IT, развитие ожиданий студентов, распределенное образование. Часть из этих вызовов как раз и может быть решена за счет использования цифровых образовательных платформ и облачных решений.

Еще один крупный казахстанский инфраструктурный провайдер, развивающий сеть ЦОД в стране — Казтелепорт. Компания присутствует на рынке уже более 20 лет, у нее действует сеть из шести геораспределенных дата-центров в Алматы, Нур-Султане и Актау. Евгений Халин, директор департамента ЦОД и облачных сервисов Казтелепорт, рассказал о сертифицированном ЦОД уровня Tier III в Алматы, который вводится в эксплуатацию в 2022 году.

«В этом году мы запускаем первый ЦОД, довольно значительный как для нас, так и в целом для страны. Это ЦОД „Сайрам“ на 120 стоек. Его общая мощность — 2 МВт, 120 стоек 42U, по 7 кВт на стойку. Площадь машинного зала составляет 270 м². В настоящий момент проект уже сертифицирован на TIER III Design, и в ближайшее время начнется сертификация на TIER III Facility. Эта сертификация подразумевает обслуживание всех улов ЦОД без остановки полезной нагрузки, то есть — клиенты не почувствуют никаких плановых или аварийных работ в дата-центре. В новом ЦОД будет предоставляться широкий спектр услуг — аренда серверных стоек, облачные услуги (IAAS, Finance cloud, BAAS, DRAAS, гибридное облако), услуги по ИБ (SOC, DDOS, WAF, контроль защищенности инфраструктуры, аренда средств защиты информации, техническая поддержка и обслуживание систем ИБ, администрирование firewall, IPS, Web-proxy)», — рассказывает Евгений Халин.

Евгений Зосимов, технический консультант Veeam Software, подчеркивает, что возрастающая конкуренция и появление все большего количества облачных услуг пойдет только на пользу рынку. В конечном итоге заказчики получат лучший сервис, который соберет в себе накопленные практики — и со стороны местных игроков, и со стороны компаний, выходящих на наш рынок.

При этом поменялось само восприятие людей о том, что предоставляет облако. Раньше заказчики покупали облако и возлагали на него все свои надежды, а о дополнительных услугах задумывались редко. Теперь же помимо дополнительных сервисов, которые стали рассматривать заказчики (например, услуга резервного копирования), идет речь и о резервных сервисах «на земле» — на случай различных непредвиденных событий (отключение интернета и т. д.).

«Сервис будет шире, у заказчиков появится возможность получать разные инструменты. От этого все только выиграют. Очевидно, что все стараются уйти в облако. Однако сейчас все более распространена практика, когда часть сервисов переносится в облака, а часть — нет. Такое гибридное окружение позволит что-то реализовать, даст возможность действовать при форсмажорных ситуациях. Это видение с нашей стороны, на основании запросов заказчиков. Облака уже воспринимаются как данность, но инструменты, которые необходимо применять к этим облакам, оперировать ими, организовывать сети — вот это сейчас самый насущный вопрос», — говорит Евгений Зосимов.

Veeam, со своей стороны, предлагает многоуровневое защищенное хранение критических данных. Реальность такова, что чем больше бизнес идет в облака, тем более изощренными становятся хакеры. Цена потери данных сегодня значительно возросла, и чтобы снизить риски, важно придерживаться системного подхода.

«Безопасное резервное копирование — это последняя линия обороны, — рассказывает Евгений Зосимов. — Подход, состоящий из трех частей, включает многоуровневое хранение данных, защиту с помощью неизменяемых резервных копий, а также тестирование и верификацию для быстрого и надежного восстановления».

Тему безопасности продолжил Замир Кабдешов, руководитель отдела продаж 1С Казахстан. 1С является дистрибутором ПО на территории РК, и один из вендоров в портфеле компании — Acronis. К слову, Acronis предлагает всеобъемлющую защиту, основанную на искусственном интеллекте и машинном обучении. На конференции Замир Кабдешов представил систему Acronis Cyber Protection, которая поможет в защите данных и «на земле», и в «облаках».

«Касаясь темы киберзащиты — в нынешнем мире она необходима всем так же, как воздух, вода, пища и укрытие. Каждый должен иметь соответствующую защиту. Acronis известна своими решениями для резервного копирования, но уже несколько лет компания развивается в направлении информационной безопасности, поэтому может обеспечить не только бэкап, но и полноценную защиту», — говорит Замир Кабдешов.

В функционал решения Acronis входит автоматическая проверка на уязвимости (Windows и сторонние программы), автоматическое или полуавтоматическое применение патчей, резервное копирование, защита серверов, рабочих станций и локальной сети от программ-шифровальщиков, защита от атак нулевого дня, антивирус, защита от фишинговых и скомпрометированных сайтов, а также RDP-доступ к корпоративным ресурсам без VPN и публичных IP-адресов.

К слову, совсем недавно мы публиковали интервью с представителями Acronis, где они подробно рассказали о том, как компания развивается на казахстанском рынке, и с какими запросами чаще всего приходят заказчики.

Вернемся к облакам. Денис Щепин, директор ТОО «LINCORE — облачные технологии», тоже отметил, что приход новых игроков играет на руку рынку. У заказчика появляется выбор, а сам рынок уходит от незрелых малочисленных сервисов. Денис также отмечает рост интереса к облачным сервисам у компаний СМБ, о чем раньше высказалась Светлана Черненко. А среди крупных заказчиков, у которых уже имеется своя инфраструктура, по словам Дениса, появилась практика использования нескольких облаков — под разные проекты.

«В целом я придерживаюсь гибридного подхода — по крайней мере, для крупных и средних заказчиков. То есть — частично использовать свое оборудование, тем более что оно зачастую уже имеется. А облака могут выступать в роли „кислородной подушки“, как дополнительное дыхание, когда вам нужно что-то быстро развернуть», — высказался Денис Щепин.

Yandex Cloud — как раз один из новых игроков на местном рынке. Облачная платформа объявила об официальном начале работы в Казахстане в апреле прошлого года. Кирилл Шевчук, архитектор облачных решений Yandex Cloud Казахстан, рассказал на PROFIT Cloud Day 2022, чем платформа может быть полезна бизнесу.

«Yandex Cloud подходит для любых сценариев оптимизации текущей инфраструктуры и создания новых цифровых сервисов, полноценный портфель облачных технологий. В основе платформы лежат собственные разработки Яндекса, она объединяет технологические сервисы для бизнеса и разработчиков. Это инфраструктурные сервисы, платформы данных и разработки, экосистема бессерверных технологий, сервисы машинного обучения и искусственного интеллекта, а также маркетплейс собственных и партнерских решений. Мы также разрабатываем и развиваем различные вспомогательные инструменты и библиотеки. То есть, мы многое делаем для того, чтобы у нас на платформе вы могли запустить различные сценарии быстро и просто. Yandex Cloud — это целый портфель технологий, из которых вы можете выбрать то, что нужно вам и вашему бизнесу», — говорит Кирилл Шевчук.

Он привел примеры кейсов, реализованных при помощи Yandex Cloud: Создание системы рекомендаций для М.видео, Робот для обновления базы данных HR-портала Зарплата.ру, развертывание мощных игровых серверов с низкой задержкой.

Еще один российский игрок, предлагающий свои решения на казахстанском рынке — VK Cloud Solutions. О том, как при помощи облаков решить задачи бизнеса и какие инструменты будут наиболее полезны, рассказал Артур Щетинин, директор по развитию бизнеса VK Cloud Solutions. Он напомнил о тех преимуществах, которые дают облака — масштабируемость и гибкость, скорость вывода на рынок, удобная экосистема сервисов в едином окне, современный технологический стек, простой способ перейти на более надежную микросервисную архитектуру.

«Облачная платформа VK включает базовые и платформенные сервисы, а также маркетплейс. Облако — это платформа для решения задач. Мы видим, как ускоряется мир. И кто быстрее запускается и активизируется, тот и успевает. По сути, мы строим своеобразный ЦОН в сфере ИТ. Почему именно ЦОН? Широкий спектр услуг, упрощение их получения, концентрация на максимально удобном для пользователя общении и предоставлении услуг, экономия огромного количества времени для пользователя, наличие квалифицированных и профессиональных сотрудников, умеющих работать с клиентом. Ваша задача — это наша экспертиза людей плюс облачная платформа, и вы находите решение», — говорит Артур Щетинин.

Безусловно, облака — это удобно. Однако любая система нуждается в мониторинге, а также отладке на случай возникновения ошибок. О том, какими средствами можно обеспечить мониторинг производительности приложения в облаке, рассказал Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан»: «Как посмотреть, что у нас происходит внутри облака? Я хочу предложить вашему вниманию продукт, который разработан компанией VIAVI Solutions. Системы производительности сети от VIAVI используются в технологических, страховых, финансовых компаниях по всему миру, в здравоохранении, правительственных структурах, у операторов связи. Система GigaStor от VIAVI Solutions включает различные варианты устройств — программное обеспечение, портативное решение для удаленного мониторинга, либо монтаж в стойку с различной производительностью хранилища данных».

ТОО «ЛинкМастер Казахстан» является партнером VIAVI Solutions в Казахстане, а также в странах Средней Азии.

Тему решений для систем хранения данных подробнее раскрыл Григорий Никонов, системный инженер Western Digital. Он представил обзор индустрии хранения данных, а также рассказал о продуктовом портфеле глобального вендора.

«2021 год для тех, кто производит устройства для хранения данных, был очень тяжелым. TSMC (тайваньская компания, занимающаяся производством полупроводниковых изделий) была перегружена, отгружать ничего не успевали. Даже несмотря на то, что у большинства storage-компаний есть довольно серьезные вертикальные интеграции и делается все внутри, есть вещи, от которых мы в любом случае зависим. В нашем случае все очень сильно сместилось в сторону дисков большого объема — если у нас есть контроллер, чтобы сделать 100 дисков, то мы лучше сделаем диски 20 Тб, нежели диски 1 Тб. Аналитики видят очень большой рост данных в пределах 35% в год. И это именно те данные, которые хранятся. А рост данных, которые создаются — вообще экспоненциальный. Где это все будет храниться? Пока, по ощущениям, альтернативы жестким дискам и SSD нет. В ближайшие 10 лет все хранение будет по-прежнему на них. Более того, по прогнозам на ближайшие несколько лет 80% данных в дата-центрах будут храниться на HDD. У индустрии просто нет таких мощностей, чтобы активнее переходить на SSD. Хотя понятно, что доля SSD будет расти», — высказался Григорий Никонов.

Western Digital — это компания, которая занимается исключительно производством устройств для хранения данных. В ее портфеле — не только чипы, карты памяти, портативные диски, SSD и HDD, но и сетевые хранилища, системы JBOD и JBOF, а также линейки хранилищ Ultrastar и OpenFlex. Western Digital владеет впечатляющим патентным портфелем — более 13500 выпущенных патентов, 4-е место в мире после таких компаний, как Amazon, Google и Apple.

Интересным кейсом по сбору, хранению и использованию данных поделился Баян Конирбаев, руководитель Управления Цифровизации города Алматы. Он на реальных примерах показал, каким образом могут помочь данные в планировании городской среды. Управление Цифровизации Алматы — это полноценный госорган, который находится в акимате города. Его основные задачи — развитие эффективности, обеспечение прозрачности, управление талантами в сфере ИТ и внедрение новых технологий.

«Буквально 10 лет назад у нас восприятие облаков было достаточно эфемерное — „да, они есть, но в Казахстан они в ближайшее время не придут“. Сегодня мы видим в облаках серьезную потребность. Теперь облака — это критически важные решения. И речь идет не просто о размещении данных в облаках. Фокус заключается в том, чтобы давать комплексные функциональные коробки. Система должна работать, и она должна быть отраслевой», — говорит Баян Конирбаев.

Один из вариантов внедрения облаков для городских нужд — Data-as-a-Service. Это модель облачных вычислений, которая позволяет легко получать доступ к критически важным для бизнеса данным через облачную платформу — своевременным, безопасным и экономичным способом. Инструменты DaaS собирают данные по широкому кругу тем и источников. Единое хранилище данных города Алматы построено именно по такой логической архитектуре. Это IT-платформа открытого типа по модели общественной структурной библиотеки, позволяющая госорганам, бизнесу и академическим институтам обмениваться обезличенными данными.

Безусловно, государственное управление — это важное направление использование облаков. В рамках целой страны скапливается огромное количество данных, и их необходимо как-то обрабатывать и использовать. О том, как и какими средствами это осуществляется в Казахстане, рассказал Дмитрий Мун, руководитель проекта Smart Data Ukimet АО «Национальные информационные технологии»: «Фактически, Smart Data Ukimet — это Data Lake, который создается для правительства. Он объединяет очень много государственных баз данных и актуализирует эту информацию ежедневно. Могу сказать, что мы идем в сторону Data Driven Government. По оценке McKinsey, Data-Driven компании в 23 раза лучше привлекают клиентов, в шесть раз лучше их удерживают, и имеют в 19 раз больше прибыли на каждый потраченный доллар. Это очень хороший эффект от применения принципа Data Driven. Мы в АО «НИТ» применяем различные методы, которые позволят изменить парадигму в государственных органах».

В целом, уже сегодня Smart Data Ukimet включает 57 БД ГО, которые обогащают Data Lake SDU. Проект поддерживается компетентной командой специалистов в МЦРИАП и АО «НИТ».

Еще один любопытный кейс представил Тельман Шуриев, руководитель направления «Механика и капитальное строительство» производственного департамента АО НАК «Казатомпром». Он рассказал о цифровизации насосного парка с применением больших данных. При внедрении этого проекта ставилась цель повысить эффективность управления производственным оборудованием в технологическом процессе.

«Новизна заключается в разработке цифровой системы управления, технического обслуживания и ремонта на основе предсказывающего анализа с применением технологии Big Data, искусственного интеллекта и методологий Reliability centered maintenance и Risk based inspection, адаптированных под специфику деятельности и структуры основного производственного фонда уранодобывающей отрасли. Что должно обеспечить непрерывность производственного процесса, сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт, а также увеличение жизненного цикла дорогостоящего оборудования. В настоящее время реализуется два пилотных проекта в компании Kazatomprom, проект вошел в периметр цифровой трансформации», — поделился Тельман Шуриев.

Послевкусие PROFIT Cloud Day 2022

По итогам конференции сложилось впечатление, что с облаками в Казахстане все хорошо. Это подтверждается не только статистикой, которую представили в IKS-Consulting Казахстан, но и теми кейсами, которые мы увидели на конференции. И даже государственный сегмент не остался в стороне от этого перспективного направления, активно включившись в облачные проекты.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Cloud Day 2022

Видеозапись конференции: