Yandex.Cloud официально выходит на рынок Казахстана

Облачная платформа для бизнеса обладает технологиями машинного обучения, компьютерного зрения и распознавания голоса.

Сегодня было объявлено об официальном старте работы облачной платформы Yandex.Cloud в Казахстане. Наша страна стала первой после запуска платформы Yandex.Cloud в России в сентябре 2018 года. В основе платформы лежат собственные разработки Яндекса, она объединяет технологические сервисы для бизнеса и разработчиков. Это инфраструктурные сервисы, платформы данных и разработки, экосистему бессерверных технологий, сервисы машинного обучения и искусственного интеллекта, а также маркетплейс собственных и партнерских решений — всего порядка 40 сервисов. В конце прошлого года Yandex.Cloud стала самостоятельным бизнес-юнитом — такое решение принято на основании высоких результатов и темпа роста платформы в 2019–2020 годах. Так, с начала 2020 года выручка Yandex.Cloud увеличилась в три раза. Сегодня более 10 тысяч клиентов используют Yandex.Cloud для развития бизнеса в РФ. Более 42% выручки платформы генерируют крупные компании, при этом доля выручки от платформенных сервисов (PaaS) уже превысила 35%.

В Казахстане Yandex.Cloud запускает представительство — открывается юрлицо, прайс-лист компании будет доступен в тенге. На базе локального офиса начинается формирование команды, куда войдут менеджеры и техническая поддержка. План развития Yandex.Cloud в Казахстане включает создание специальных условий оказания услуг, выделение отдельных команд для работы с клиентами и партнерами, а также локализацию сервисов. Все это сделает документооборот для заказчиков проще, сэкономит им время.

«В Казахстане много молодых и активных компаний-разработчиков, и мы будем рады стать для них надежным партнером по созданию новых прорывных решений. Крупному бизнесу мы можем помочь ускорить изменения, сделать продукты цифровыми, успеть перейти на новые процессы работы с данными», — прокомментировал новость Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud.

Первым для рынка Казахстана будет локализован наиболее популярный в России сервис на базе машинного обучения Yandex SpeechKit, с помощь которого компании могут автоматизировать call-центры и создавать голосовых помощников. В настоящее время тестируется модель распознавания казахского языка, запуск этой опции ожидается во втором квартале текущего года. Несколько казахстанских компаний-разработчиков уже принимают участие в закрытом тестировании распознавания речи на казахском языке.

Кроме того, местному бизнесу доступен сервис бизнес-аналитики с использованием локальных казахстанских данных — они обобщены Яндексом и подготовлены к использованию. Пока данные собираются по Нур-Султану и Алматы, впоследствии список регионов расширят.

Как отметил в ходе презентации сервиса Рашид Иваев, генеральный директор Yandex.Cloud в Казахстане, облачный рынок в России оценивается в сумму порядка 100 млрд рублей, а рынок Казахстана — 50 млн долларов. Рынок по ощущениям очень небольшой, но это «голубой океан». И в России, и в Казахстане проникновение облачных сервисов по сравнению с традиционными технологиями не достигает даже одного процента, но сейчас все меняется, и рынок может вырасти на порядок.

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