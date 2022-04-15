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97 млрд тг составила прибыль Казахтелекома в 2021 г

PROFIT Cloud Day 2022

Фоторепортаж с конференции Profit Cloud Day 2022, посвященной облачным решениям и большим данным в Казахстане.

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