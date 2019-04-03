PROFIT Cloud Day 2019: времени на игры в песочнице не осталось

29 марта в Алматы прошла ежегодная конференция PROFIT Cloud Day, где обсуждались вопросы использования облачных технологий, их внедрения и тренды рынка.

Если в предыдущие годы спикеры мероприятия и гости много говорили о мировом опыте, новейших решениях и возможностях их развертывания в Казахстане, то в этом году довольно отчетливо всплыл термин «импортозамещение». Конечно, громких слов с трибуны не звучало, но все больше и больше участники рынка склоняются к тому, что облака и сервисы на их основе нужны свои, местные. Модератор конференции Сергей Гузик, генеральный директор консалтинговой компании GSV, обратил внимание собравшихся на вероятность того, что порядка 80% западных партнеров могут уйти в свои облака и перестать оказывать услуги на рынке СНГ.

«Нам придется это импортозамещать. Это то, чем нам уже приходится заниматься, и что у нас получается по-разному на разных рынках. Кто-то активно вкладывается в разработку этих сервисов и их вывод на рынок, кто-то — не очень. Как, например, Казахстан, учитывая, что здесь нет такого большого объема, как в России. На российском рынке где-то 50 решений по нашему профилю, а в Казахстане их 10-15. Тренд в том, что мы должны в это вкладываться. Если этого не будет, мы останемся в вагонах, которые были отцеплены от поезда, и нам просто помашут ручкой. Предложить бизнесу мы в этих вагонах ничего не сможем, потому что не будет той ценности, которая должна быть», — говорит Сергей Гузик.

Облачное решение может обойтись бизнесу дешевле, чем обычное. Безусловно, нельзя забывать о большом числе рисков, но спикер уверен — это те риски, которые бизнес приемлет. Опять же, речь о тех бизнесах и сферах, в которых это уместно.

«Это та самая невидимая рука рынка, которая должна вынуждать использовать эти технологии. Плюс, здесь важна господдержка. В России есть программы по переходу в облака для госструктур. Определенное количество сервисов уже можно размещать на гос.облаках. Мы надеемся, что это тоже подстегнет развитие импортозамещения и избавит нас от вакуума, который может появиться. В Казахстане, наверняка, будет то же самое. Потому что происходящее — это общий тренд (для стран СНГ). Это экономика, это деньги. У нас было время на песочницу. Было целых 15 лет на то, чтобы поиграть в куличики, поделать замки, поразрушать их. Сейчас уже времени на раскачку нет. Мы уже давно должны были сделать эти сервисы. А то, что мы их не сделали — это наши риски, которые мы несем», — заключил модератор.

Посмотрим на мировой рынок. По оценке Gartner, рынок общедоступных облачных сервисов в 2018 году должен был составить 186,4 млрд долларов, а в 2019 — 221,1 млрд. По прогнозам IDC, мировой рынок услуг публичного облака вырастет до 206,2 млрд долларов в 2019 году со 175,8 млрд долларов в 2018 году. При этом самыми быстрорастущими сегментами аналитики называют IaaS и PaaS — расходы на них в мире выросли на 50%. IDC представила те отрасли, которые в 2018 году тратили больше всех на облачные сервисы. На первом месте — здравоохранение (12,1 млрд долларов), на втором — госсектор (8,4 млрд долларов), на третьем — финансовый рынок (7,3 млрд долларов). Замыкают пятерку ритейл (6,1 млрд долларов) и производственные предприятия (3,6 млрд долларов).

Согласно данным аналитической компании Canalys, шесть из десяти ведущих облачных провайдеров — американские компании. На первом месте с рыночной долей в 31,7% — Amazon Web Services, затем следуют Microsoft Azure (16,8%) и Google Cloud (8,5%), на четвертом месте — китайская Alibaba (4%), на пятом — IBM Cloud (3,8%). Группа вендоров, куда отнесли Salesforce, Oracle, NTT Communications, Tencent Cloud и OVH, расположилась на шестом месте и заняла долю в 35,2%. Общие затраты на облачную инфраструктуру в 2018 году превысили 80 миллиардов долларов, по сравнению с 55 миллиардами долларов в 2017 году.

В Казахстане объем рынка по итогам 2018 года составил 12 млрд тг, рост относительно 2017 года — на 16,4%. И хотя наибольшая доля до сих пор приходится на сегмент SaaS (46%), самый заметный рост зафиксирован в IaaS. Такими данными поделился Сырым Толеулиев, управляющий директор — директор департамента ЦОД и облачных сервисов АО «Казтелепорт».

«По сравнению с российским, и тем более мировым рынком, это совсем небольшие объемы. Рост услуг IaaS — это тренд, который заметен по всему миру. В России, насколько я знаю, рост IaaS составил 64%», — пояснил спикер.

Казтелепорт — это та компания, которая активно развивает облачные сервисы в Казахстане. В нашем недавнем интервью с ее руководителем, Аскаром Кусаиновым, мы подробно разузнали о текущей ситуации с облаками в Казахстане.

Еще одна казахстанская компания, реализующая именно свои сервисы, но уже в привязке к сфере IoT — Orion M2M. Основные сервисы компании, та часть, которая касается разработанного ПО, расположены в облаках и предоставляются именно как облачные сервисы. Orion M2M — это поставщик оборудования стандарта LoRaWAN, которое и разрабатывается, и производится в Казахстане.

«Мы больше ориентируемся именно на Интернет вещей. Без облаков он невозможен вообще. Все сервисы, весь интеллект IoT сосредоточены именно в облаках. Это и делает развертывание IoT-проектов быстрым, простым и относительно дешевым по сравнению с классическими M2M-проектами. В Казахстане, учитывая, что у нас создана законодательная база в области ЖКХ и дистанционного сбора данных, темпы развития Интернета вещей в два-три раза выше, чем в России, где такая база только развивается. Но пройдет год-два, и ситуация выровняется», — говорит Михаил Вилков, директор по развитию бизнеса Orion M2M.

Скорость и легкость — это те требования бизнеса к технологиям, которые обеспечиваются именно в облаке. Как отмечал ранее глава корпорации Microsoft, каждый бизнес в будущем станет ИТ-бизнесом. Поэтому с вопросом о том, идти ли в технологии, и в облака в частности, рано или поздно столкнется любая компания, вне зависимости от ее размеров.

«Мир меняется очень быстро. Успешный бизнес сегодня — это цифровая трансформация. Что мы подразумеваем под цифровой трансформацией? Это четыре составляющих: оптимизация операционной деятельности, повышение квалификации сотрудников посредством технологий, взаимодействие с заказчиками в более персонализированном аспекте, трансформация продуктов и сервисов. Во всем этом должен помочь искусственный интеллект. По оценке IDC, ожидаемый прирост прибыли бизнеса, обусловленный использованием ИИ, в последующие три года составит более 1 триллиона долларов. Технологии уже изменили нашу жизнь, а искусственный интеллект сделает это снова», — уверен Алмас Молдаканов, менеджер по бизнес-программам департамента маркетинга и операций, Microsoft CEE Multi-Country (Центральная и Восточная Европа).

Интересно, что недавно Microsoft «утопила» 864 сервера около берегов Шотландии. Тестирование работы дата-центров под водой пройдет в течение пяти лет. Это должно помочь изучить возможности масштабирования облачных сервисов для того, чтобы продуктивнее, быстрее и в большем объеме использовать возможности ИИ.

Говоря об облачных сервисах, каждый спикер, так или иначе, затрагивал вопросы информационной безопасности. Это и безопасность самих сервисов, и сохранность собираемых данных. Последнее обращает на себя внимание все больше и больше ввиду инцидентов, случившихся за последние полгода-год. Здесь, конечно, сразу вспоминаются громкие провалы Facebook, самый свежий из которых всплыл совсем недавно — компания признала, что пароли пользователей хранились на серверах в открытом виде и были доступны сотрудникам. Здесь будет не лишним вспомнить, что в прошлом году в ЕС вступил в силу Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который распространяется на любые компании, работающие с данными пользователей из Евросоюза. И казахстанские компании должны это учитывать. Нормы GDPR предполагают весьма серьезные штрафы — порядка 10 млн евро или 2% от общей выручки компании за один случай нарушения. То, когда мы увидим работу этих норм на практике и уже предъявленные крупным компаниям иски за произошедшие инциденты, это, вероятно, только вопрос времени.

«Я хотел бы отметить, что малый и средний бизнес, те компании, которые традиционно являются драйвером развития рынка, начали идти в облака. Пошли запросы, сегодня на форуме коллеги активно интересуются этими сервисами у операторов. Это хорошо, это важный тренд. Но за этим трендом радости от технологий всегда следует классическая фаза, когда розовые очки разбиваются стеклами внутрь. Это означает, что как только малый и средний бизнес начнет активно использовать облачные сервисы, они поймут, что есть проблемы с безопасностью. Это коснется всех, рано или поздно. Поэтому второй ключевой тренд, который мы скоро будем наблюдать, это наличие значительного числа кейсов, связанных с утечками данных, с нестабильностью сервисов, и так далее. Но, к сожалению, это нормальная рыночная стадия, которая всегда следует за снижением радости от использования сервисов. Что должно стать третьей стадией? Должно наступить прозрение и адекватный подход руководителей бизнеса в плане вложения в безопасность, облачную в том числе», — уверен Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии.

Мы все знаем классическую «мантру» компаний МСБ, когда речь идет о безопасности — «Мы небольшая компания и неинтересны киберпреступникам, они не знают о нашем существовании». На самом деле, киберпреступникам не важно, сколько зарабатывает бизнес. Они придут и завладеют тем, что есть у компании. Как минимум, это ресурсы, информация, любые доступные данные. Более того, компания не обязательно может быть целью киберперступников, но жертвой она, тем не менее, вполне может быть. «Зацепит по пути», так обычно говорят специалисты по ИБ.

«Я с нетерпением жду, когда мы проскочим вторую стадию разочарования в технологиях и боли, и перейдем к стадии взрослого и ответственного подхода к безопасности облачного бизнеса», — добавляет Евгений Питолин.

В ходе PROFIT Cloud Day 2019 представители Kaspersky Lab рассказали о нескольких услугах, которые могут быть полезны бизнесу в борьбе за безопасность. В первую очередь, это решение для борьбы с целевыми DDoS-атаками Kaspersky DDoS Protection.

DDoS-атаки — один из самых популярных методов у мошенников. Такие инциденты оказывают значительное влияние на бизнес, поскольку дают ощутимую нагрузку на helpdesk и IT-департамент, выводят из строя инфраструктуру, что в итоге приводит к репутационному ущербу и упущенной выгоде. В среднем от одной DDoS-атаки компании теряют до 500 тыс. долларов в Enterprise-сегменте и порядка 50 тыс. долларов в МСБ. Если же говорить о статистике инцидентов, то за последние несколько лет каждая третья казахстанская компания хоть раз подвергалась DDoS-атаке. Самая длинная атака продолжалась непрерывно 16 дней. Этот «рекорд» зафиксирован в 2018 году.

Более того, специалисты наблюдают кардинальные изменения в топе атакованных стран. Мы привыкли, что самые популярные страны, подвергающиеся атакам, это США, Китай, Южная Корея. Но в конце 2018 года статистика начала меняться — мошенники сместили свое внимание, и впервые в топ-6 стран попала РФ. К слову, в даркнете можно приобрести подписку на DDoS-атаки по цене от 10 долларов в месяц. Каждый понимает, что стоимость вполне доступная, поэтому говорить о том, что мелкие компании от подобных атак защищены, не приходится.

«Все, что приходит в Россию, перетекает и в Казахстан», — предостерегает Валерия Кривко, руководитель пресейл-службы Лаборатории Касперского в Центральной Азии.

Здесь можем поделиться одним весьма любопытным инсайдом — Лаборатория Касперского собирается запустить в Казахстане один из своих центров очистки от DDos-атак. Сейчас такие центры уже работают в России и Европе. Ожидается, что это даст дополнительные преимущества местному бизнесу.

Еще о нескольких решениях, представленных в рамках борьбы за безопасность облаков, рассказала Ирина Акимова, менеджер по работе с ключевыми клиентами Лаборатории Касперского в Центральной Азии. Это Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Kaspersky Endpoint Security Cloud и Kaspersky Security для Microsoft Office 365. Все они призваны решить проблемы бизнеса, связанные с миграцией в облако.

«Один из трендов текущего года — вопрос обеспечения информационной безопасности облачной инфраструктуры провайдера. Это является одним из самых главных сдерживающих факторов массового перехода потребителей услуг к облачным сервисам. Многие провайдеры сейчас уделяют вопросу обеспечения ИБ большое внимание. Что касается нашей компании, в прошлом году мы запустили услугу по защите от DDoS-атак. В этом году планируем запустить свой Security Operation Center. Часть сервисов мы уже оказываем, у нас собрался пул клиентов», — рассказал о курсе на безопасность в АО «Казтелепорт» Сырым Толеулиев.

Кстати, о построении SOC и эффективном реагировании на угрозы безопасности можно будет узнать в рамках отдельной конференции SOC Day 2019, которая пройдет в г. Нур-Султан 12 апреля.

Подводя своеобразный итог PROFIT Cloud Day 2019, хочется отметить одну интересную особенность: если раньше бизнес только обсуждал вопрос перехода в облака, взвешивал факторы «за» и «против», то сейчас гораздо больше вопросов уже о практической стороне перехода. То есть, вопрос идти или нет, уже не актуален. Теперь все хотят знать, как именно идти в это светлое облачное будущее, и желательно — с минимальными издержками.

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Видеозапись конференции: