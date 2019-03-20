Конференция по облачным технологиям для бизнеса пройдет в Алматы 29 марта.

Чуть больше недели осталось до ежегодной конференции PROFIT Cloud Day, на которой мы традиционно говорим о тех преимуществах, которые облачные технологии могут дать бизнесу. Программа PROFIT Cloud Day 2019 будет весьма насыщенной. Мы обсудим основные и самые свежие «облачные» тренды; разберемся, нужны ли облака МСБ; поговорим о крупном бизнесе и его насущных чаяниях; и, конечно, уделим внимание вопросам безопасности.

Модерировать конференцию будет Сергей Гузик, являющийся генеральным директором консалтинговой компании GSV, которая уже 14 лет занимается развитием практики управления, сопровождения и аудита информационных систем и технологий. Накопленный компанией опыт позволил разработать облачный сервис SES, предназначенный для быстрой настройки эффективных процессов оказания услуг. Помимо этого, Сергей занимал должности директора департамента оптимизации бизнес-процессов ГК «Maykor», руководителя проектов по автоматизации процессов управления и переводу процессов в облако ГК «Русагро», руководителя отдела контроля качества и процедур ИТ в ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», консультанта по аудиту информационных систем и технологий ЗАО «Инфосистемы Джет» и «Аквариус Консалтинг», а также руководителя отдела информационно-технической поддержки ЗАО НПК «Экотек».

Сергей Гузик откроет PROFIT Cloud Day 2019 своим докладом «Навигация и связь в облаках».

«Нам, как участникам конференции, предстоит трудное восхождение от базового лагеря к вершине. Необходимо подготовиться: найти карты, изучить маршруты и договориться о сигналах. Мы поговорим о стратегии перехода к облакам и стратегии их использования, рассмотрим варианты работы с облачными партнерами, обсудим вопросы контроля и отчетности, затронем важные моменты обеспечения безопасности и узнаем, можно ли спрогнозировать неизбежные случайности, а также предупредить их», — так анонсировал конференцию Сергей Гузик.

Регистрация на PROFIT Cloud Day 2019 уже открыта! Спешите зарегистрироваться!