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$500 млн — экономический эффект от цифровизации в РК

PROFIT Security Day 2019

Фоторепортаж с конференции PROFIT Security Day 2019, посвященной информационной безопасности бизнеса.

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