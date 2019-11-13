PROFIT Security Day 2019 13.11.2019 Фоторепортаж с конференции PROFIT Security Day 2019, посвященной информационной безопасности бизнеса. Свежие новости Palo Alto Networks: нужен новый подход для решения задач и проблем ИБ Прямой эфир: PROFIT Security Day 2019 PROFIT Government Day 2019: за щитом PROFIT Cloud Day 2019: времени на игры в песочнице не осталось В Нур-Султане прошел SOC Day 2019 PROFIT Security Day 2015: современные угрозы — это больше не шутки PROFIT Government Day 2019: за щитом PROFIT Cloud Day 2019: времени на игры в песочнице не осталось В Нур-Султане прошел SOC Day 2019 PROFIT Security Day 2015: современные угрозы — это больше не шутки PROFIT Education Day 2019: как сохранить фундаментальные знания и успеть за цифровизацией? «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Больше новостей Статьи Смени канал. Технотренды в контакт-центрах Тренды ритейла: мир и Казахстан Гульнара Искакова, Республиканский центр электронного здравоохранения: мобильное приложение — это необходимая связь для удобства пациентов и врачей ID2: данные в чужие руки, незаконный доступ к ЭЦП и другое Казтелепорт: «Ты помнишь, как все начиналось» Просто выбросьте это! 4 серверные технологии, от которых следует избавиться в 2019 году Смени канал. Технотренды в контакт-центрах Тренды ритейла: мир и Казахстан Гульнара Искакова, Республиканский центр электронного здравоохранения: мобильное приложение — это необходимая связь для удобства пациентов и врачей ID2: данные в чужие руки, незаконный доступ к ЭЦП и другое Казтелепорт: «Ты помнишь, как все начиналось» Просто выбросьте это! 4 серверные технологии, от которых следует избавиться в 2019 году Больше статей