Просто выбросьте это! 4 серверные технологии, от которых следует избавиться в 2019 году

Устаревшая серверная инфраструктура может снизить производительность на 39% и увеличить затраты на 148%.

Технологии, которые когда-то были передовыми и обеспечивали эффективность и инновационное развитие ИТ-инфраструктуры, теперь могут стать ловушкой. Медленно и неумолимо они поглощают ресурсы вашего центра обработки данных, а затем и расшатывают ваш бизнес. Если вы стремитесь к прогрессу, то должны без сожаления избавляться от устаревших решений. Прямо сейчас. Навсегда.

Устаревшая инфраструктура:

1. Может снижать производительность.

2. Требовать дополнительной ИТ-поддержки.

3. Приводить к непредвиденным расходам на обслуживание.

4. Препятствовать достижению бизнес-целей.

По данным IDC, если своевременно не модернизировать серверную инфраструктуру, максимальная производительность ИТ-среды может снизиться на 39%, затраты на управление приложениями — возрасти на 40%, а затраты на администрирование серверов — возрасти на 148%.

В то время как идейные лидеры заглядывают в будущее и рекомендуют, что из новинок вам нужно внедрить, мы сосредоточимся на другом аспекте инноваций — технологиях, от которых следует отказаться.

1. Попрощайтесь с жесткими дисками

Технология жестких дисков со шпинделем не позволяет справиться с невероятным ростом объемов данных, а также поддерживать все более разнообразные приложения и инфраструктуры. На протяжении многих лет жесткие диски, предназначенные для традиционных корпоративных приложений и критически важных задач, были основной базой для систем хранения данных. Емкость жестких дисков со временем возросла, чего нельзя сказать о скорости произвольного доступа к данным. В результате при обращении к ним стали возникать задержки. Кроме того, жесткие диски отличаются высоким энергопотреблением и трудоемкостью в обслуживании. Многим современным облачным, виртуализированным и веб-приложениям для предприятий требуется большая емкость и высокая производительность, и жесткие диски уже не обеспечивают экономичное хранение данных.

Встречайте твердотельные накопители

Твердотельные накопители (SSD) на базе флэш-памяти NAND отлично подходят современным центрам обработки данных (ЦОД). По сравнению с жесткими дисками твердотельные накопители обеспечивают значительно большую скорость передачи данных, повышенную плотность записи, надежность, а также стабильно малые задержки и время доступа. Кроме того, твердотельные накопители потребляют меньше электроэнергии по сравнению с жесткими дисками эквивалентной емкости. Это помогает сократить расходы на питание и охлаждение ЦОД. При этом SSD являются энергонезависимой памятью и сохраняют данные в случае отключения питания; перенос данных в промежуточную память не требуется. Использование твердотельных накопителей вместо жестких дисков на любой платформе хранения значительно ускоряет работу приложений. Причем быстродействие повышается еще более существенно, когда твердотельные накопители напрямую подключены к серверной шине PCIe по стандарту NVMe™ (Non-Volatile Memory Express). Твердотельные накопители позволяют максимально задействовать процессорные ядра, что дает возможность сократить число подписок на ПО и эффективно использовать ИТ-бюджеты.

«Если производитель серверов тесно сотрудничает с несколькими поставщиками накопителей корпоративного класса и часто встраивает свои требования и планы испытаний в процессы разработки их продукции, то продукция соответствует самым высоким требованиям рынка в плане функциональности. Таким образом, производители серверов гарантируют совместимость и могут добавлять дополнительные возможности, снижающие общую стоимость обслуживания», — отмечает Михаил Орленко, руководитель департамента серверных и сетевых решений Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии.

2. Попрощайтесь с однородными вычислительными средами

Скорость инноваций угрожает обогнать закон Мура. Несколько лет назад основу типового ЦОД составляли ряды полок, заполненные серийными серверами со стандартной архитектурой x86. И, как по графику, возможности оборудования (а вместе с ним и ПО) экспоненциально увеличивались, достигая предсказанного Гордоном Муром роста за двухлетний период. Но из-за физических ограничений возможности универсальной однородной среды подходят к пределу, выше которого нельзя наращивать количество транзисторов и при этом эффективно управлять энергопотреблением и тепловыделением. Данная проблема вкупе с требованиями современных ресурсоемких приложений, вырастающими из постоянной потребности в больших объемах данных, получении информации в реальном времени и высоком быстродействии, знаменует собой окончание эпохи универсальных микропроцессоров для любых рабочих нагрузок.

Встречайте неоднородные вычислительные среды

Неоднородные вычислительные среды, в которых традиционные ЦП дополняются специализированными процессорами или ускорителями, повышают производительность и энергоэффективность серверов. Это особенно важно при решении задач, характерных для современных ЦОД, — требующих значительных вычислительных ресурсов и обработки больших объемов данных https://profit.kz/tags/bigdata/ . Ускорители разного типа, например графические вычислительные процессоры GPGPU, FPGA (field programmable gate arrays) и ASIC (application-specific integrated circuit), способны повысить быстродействие при выполнении рабочих нагрузок для виртуализации, обработки трехмерной и двухмерной графики, высокопроизводительных вычислений, а также таких развивающихся направлений, как задачи искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и аналитики баз данных.

3. Попрощайтесь с интерфейсом управления IPMI

Управлять гетерогенными инфраструктурами ЦОД на облачных и веб-платформах с большим количеством серверов непросто. Традиционные интерфейсы, предназначенные для серверных сред, например интеллектуальный интерфейс управления платформой (IPMI), устарели, сложны в использовании и плохо защищены от нарушений безопасности. Кроме того, многих устройств, с которыми приходится работать администраторам, программистам и системным инженерам, не существовало на момент появления IPMI, и такие устройства очень трудно интегрировать в имеющиеся среды.

Встречайте Redfish

Redfish, API-интерфейс на основе открытых отраслевых стандартов, опубликованный группой Distributed Management Task Force (DMTF), обеспечивает простое и безопасное управление конвергентными, гибридными и программно-определяемыми ЦОД. Redfish поддерживает как внутриполосное, так и внеполосное управление и использует распространенные интернет-протоколы и стандарты веб-служб для прямой передачи информации в современные инструменты.

4. Попрощайтесь с кибербезопасностью

Кибератаки продолжают наносить серьезный ущерб организациям во всех отраслях. Хотя новые угрозы и уязвимости обнаруживаются в реальном времени, многие вредоносные элементы все-таки проникают через корпоративные межсетевые экраны. Последствия нарушений безопасности могут быть очень серьезными, и речь не только о финансовом ущербе, но и о значительных операционных и репутационных рисках. Однако, хотя для многих ИТ-руководителей кибербезопасность https://profit.kz/tags/security/ становится все более важной задачей, в основном они сосредоточены на превентивных мерах, позволяющих защитить ОС и приложения от атак злоумышленников. Мало внимания уделяется защите базовой серверной инфраструктуры, включая оборудование и микрокод.

Встречайте киберустойчивость

Концепция киберустойчивости охватывает весь спектр проблем, возникающих до, во время и после неблагоприятного инцидента. Цель киберустойчивости — не построить неприступную крепость, а создать возможность прогнозирования угроз и смягчения их последствий. Кроме того, необходимо быстро и гибко реагировать на атаки, чтобы гарантировать непрерывную работу ключевых систем и процессов. Благодаря более широкому кругу охватываемых задач, киберустойчивость обеспечивает рациональный подход к управлению бизнес-рисками в долгосрочной перспективе.

Избавьтесь от старого и дайте дорогу новому

Если ваша компания все еще работает на устаревшей инфраструктуре, скоро она уже физически не сможет справляться с новыми нагрузками. Поэтому в новом 2019 году нужно избавиться от пережитков и открыть дорогу инновациям.