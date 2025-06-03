Стоимость KZ-доменов вырастет в 2 раза

KazNIC меняет модель ценообразования на домены .KZ, .ҚАЗ, .COM.KZ и .ORG.KZ – теперь стоимость будет рассчитываться на основе МРП.

На днях крупные казахстанские регистраторы уведомили клиентов о том, что с 15 июня 2025 года регистрация и продление регистрации доменного имени в зонах.ҚАЗ, .KZ, .COM.KZ и.ORG.KZ изменятся — стоимость вырастет почти в два раза. Связано это с тем, что Учреждение «Казахстанский центр сетевой информации» (KazNIC) повышает тариф и меняет модель ценообразования на домены — теперь цена на услуги регистратуры будут рассчитываться на основе МРП. Напомним — KazNIC является менеджером по поддержке доменного имени верхнего уровня KZ, с полномочиями самостоятельно устанавливать правила и порядок регистрации доменных имен второго и последующих уровней.

К слову, это уже не первое повышение стоимости регистрации доменов вдвое — ровно 10 лет назад произошла аналогичная история, которая закончилась судебными разбирательствами и наложением штрафа на Казахстанскую Ассоциацию IT-компаний, которая является Администратором доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

Итак, с 15 июня 2025 года, согласно новым тарифам, стоимость поддержки доменных имен для аккредитованных регистраторов составит 1 МРП, а рекомендуемая стоимость для регистрантов (конечных пользователей) — 3 МРП (в 2025 году размер МРП в Казахстане составляет 3932 тенге). Тарифы утверждены Казахстанской Ассоциацией IT-компаний.

Profit.kz получил официальный комментарий, который нам предоставили КАИТК и KazNIC за подписью Павла Гусева, руководителя Учреждения «Казахский центр сетевой информации». Приводим его полностью:

«В Республике Казахстан месячный расчетный показатель (МРП) часто используется как базовая единица для определения различных ставок и сборов, включая штрафы, государственные пошлины и другие платежи. Это позволяет автоматически корректировать суммы в зависимости от изменения МРП, что делает систему более гибкой и адаптивной к инфляционным изменениям.

На сегодняшний день в РК не существует законодательных ограничений для установления расценок (тарифов) на оказываемые услуги юридическими лицами, таким образом установление тарифов на услуги Регистратуры в МРП является правомерным.

Привязка цен к МРП является эффективным инструментом для поддержания конкурентоспособности и актуальности цен на услуги Регистратуры доменных имен для аккредитованных Регистраторов.

МРП в РК на 2025 год утвержден Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 141-VIII ЗРК «О республиканском бюджете на 2025–2027 годы» и составляет 3932 тенге. Согласно предоставленному экономическому расчету тарифов Регистратуры, стоимость поддержки доменного имени для аккредитованных Регистраторов составляет 6048 тенге в год без учета НДС. В расчеты включены текущие расходы Регистратуры (заработная плата штатного персонала, электроэнергия, расходы на содержание офиса и амортизация задействованных активов).

Учитывая необходимость обеспечения стабильности функционирования адресного пространства, обеспечения безопасности использования доменных адресов, внедрения новых технологий DNSSEC, ведение Реестра зарегистрированных доменных имен, обеспечения и расширения географически распределенной инфраструктуры серверов доменных имен, а также учитывая запросы пользователей на обеспечение стабильной работы доменных адресов и соответствия современным международным требованиям в обеспечении информационной безопасности, принимая во внимание, что стоимость поддержки доменного имени ничтожно мала в стоимости реализации интернет-проектов пользователями сети, был утвержден тариф Регистратуры на поддержку доменного имени для аккредитованных Регистраторов в 1 МРП в год (3932 тенге в 2025 г), что существенно ниже экономически обоснованной расчетной стоимости.

Также необходимо учитывать, что услуга регистрации доменного имени в Реестре оказывается на безвозмездной основе. Оплата взимается только за годовую поддержку работы (функционирования) доменного имени в сети интернет, при этом функционирование домена обеспечивается Регистратурой по всему миру на собственной современной инфраструктуре.

Стоит отметить, что Регистратура демонстрирует устойчивую динамику роста адресного пространства национальных доменных имен.KZ, обеспечивая прирост зарегистрированных доменных имен в Реестре на уровне 4,5% в год при средних мировых показателях на уровне 1-1,5% (домены.COM, .RU и др.).

Ассоциацией регистратур Азиатско-Тихоокеанского региона APTLD в начале 2025 г. было проведено исследование уровня цен Регистратур в регионе. Согласно данного исследования стоимость услуг Регистратур варьируется от 6,7 долл/год до 20 долл/год и более. Стоимость на услуги Регистратуры, установленная в Казахстане, находится в низшем ценовом сегменте в сравнении с другими странами.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что стоимость поддержки доменного имени является несущественной в общей стоимости реализации интернет-проектов пользователями (за исключением пользователей, использующих скупку доменных имен с целью дальнейшей перепродажи на аукционах по завышенным ценам), привязка тарифа к МРП и повышение стоимости услуг Регистратуры будет способствовать развитию казахстанского сегмента сети интернет, повышению отказоустойчивости, укреплению безопасности и своевременной амортизации и обновлению технических средств, задействованных в обеспечении работоспособности адресного пространства».

Отметим, что согласно данным KazNIC, распределение доменных имен по регистраторам в Казахстане по состоянию на 30 апреля выглядит следующим образом:

— ICPS — 97 375 доменов

— HOSTER — 75 604

— CENTROHOST — 8 174

— IAC.KZ — 6 427

— MEGAHOST — 3 391

— KAZNIC — 1 758

— TELECOM — 1 395

— WEBNAMES — 1 102

— ITGROUP — 767

— CNET — 539

— NIT.KZ — 297

— UNIHOST — 132

— LORER — 54

Один из двух крупнейших регистраторов на казахстанском рынке, «Интернет-компания PS» (ICPS), уже разместил уведомление о повышении стоимости: новая розничная стоимость для желающих зарегистрировать домен составит 8 820 тг. с учетом НДС против текущих 4 256 тенге.

Одномоментное поднятие цены практически в два раза, безусловно, скажется на развитии казахстанского сегмента интернета, однако не понятно, в положительном или отрицательном ключе. Взглянем на динамику развития Казнета.

— 31 декабря 2014 г. — общее количество доменных имен 122 408

— 31 декабря 2015 г. — 122 983

— 31 декабря 2016 г. — 127 235

— 31 декабря 2017 г. — 135 808

— 31 декабря 2018 г. — 143 987

— 31 декабря 2019 г. (25-летие Казнета) — 149 661

— 31 декабря 2020 г. — 154 477

— 31 декабря 2021 г. — 163 243

— 31 декабря 2022 г. — 172 539

— 31 декабря 2023 г. — 184 741

— 31 декабря 2024 г. — 192 335

Как видим, в некоторые годы прирост доменов был весьма символическим. Посмотрим, что же происходило с Казнетом в те годы:

— январь 2015 г., повышение стоимости регистрации доменных имен и последующее судебное разбирательство;

— январь 2015 г., утверждены правила применения сертификата безопасности;

— апрель 2015 г., увеличение в 20 раз стоимости услуг на аренду IP-адресов;

— апрель 2018 г., окончательное решение в деле с повышением стоимости доменных имен;

— октябрь 2018 г., КНБ и генпрокуратуре разрешили блокировать интернет;

— июль 2019 г., скандал с сертификатом безопасности и последующая отмена его обязательной установки;

— ноябрь 2020 г., принятие поправки, обязывающей перенести сервера с доменным именем.KZ и.ҚАЗ на территорию РК и продление срока их переноса до 1 февраля 2021 г.

Как отмечают сами регистраторы, теперь стоимость доменов в зоне.KZ будет значительно выше, чем в некоторых других зонах. Так, например, в тех же PS и Hoster сейчас такая стоимость на домены в других зонах:

— .ru — 1 700—2 000 тг.

— .РФ — 2 500 тг.

— .su — 3 700 тг.

— .asia обойдется дороже — 8 700 тг.

— а.com, .me и.net — от 7 500 тг. до 13 200 тг, что сопоставимо с новым тарифом на.kz.

Это значит, что казахстанские клиенты чаще будут задумываться о необходимости домена в родной.kz и делать свой выбор в пользу альтернативных зон. Соответственно — в казахстанском сегменте интернета может наметиться еще большее замедление.

«На наш взгляд, повышение цены связано с обновлением технической инфраструктуры, закупаемой за валюту. За 10 лет курс доллара вырос с 185 до 520 тенге, что увеличило затраты на поддержку доменной системы. Наша компания — аккредитованный регистратор, мы работаем по установленным правилам. Надеемся, для большинства наших клиентов ничего критичного не произошло. При пересчете на месяц цена не превысит даже стоимость чашки кофе. Такая сумма точно не станет препятствием для работы сайта.

Кого коснется изменение? Все владельцы доменов условно делятся на три группы:

— Крупный цифровой бизнес, для которого веб-порталы — важный канал продаж. Их IT-затраты могут достигать сотни миллионов в год, и изменение цены домена не повлияет на бюджет.

— Малый и средний бизнес, который тратит на обслуживание сайта до 1 миллиона тенге в год — для них это тоже небольшое изменение, которое легко запланировать.

— Домейнеры — те, кто скупает десятки или сотни доменов с целью перепродажи со значительной маржой. Именно для них повышение может стать поводом сократить неиспользуемый пул доменов.

В целом, мы считаем, что ситуация рабочая и контролируемая. Домен остается доступным инструментом для бизнеса и личных проектов», — говорит Константин Посохов, исполнительный директор PS Cloud Services.

Денис Сухачев, директор регистратора Hoster.KZ, придерживается аналогичного мнения касательно того, что это подорожание, хотя и может быть оправданным, но точно не доставит радости заказчикам. «Здесь есть две составляющие. Задача KazNIC — чтобы все работало. Задача регистраторов, наша — чтобы работало с нашей стороны, работало взаимодействие с KazNIC и был клиентский сервис. Но важно отметить, что для нас регистрация доменов всегда была дотационной. Мы брали деньги с других услуг и покрывали все расходы, но клиентам этого не объяснить. Обычный клиент, который не знаком с бизнесом и тем, как все устроено — не поймет, зачем мы это делаем. И тут важно отметить — регистрация домена не может быть бесплатной, потому что обслуживание и регистрация доменного имени в Реестре накладывают расходы на регистраторов. И вот у нас получается: рост курса доллара, рост всех затрат на покупку оборудования (серверов, сетевого, ip-адресов, запасных частей). С услуг хостинга мы делали дотацию для направления по доменам и продолжим это делать. Наша задача — не создавать лишней массовой напряженности. Мы хотим максимально уменьшить количество возможного негатива. Не все клиенты будут платить по новым ценам, кто-то уже оформил договор на 10 лет», — говорит Денис Сухачев.

А вот Денис Щепин, генеральный директор ITGLOBAL.COM в Казахстане, высказался значительно более критично по складывающейся ситуации: «Стоимость регистрации доменного имени в Казахстане на данный момент в два раза выше чем в России, и почти в 2 раза ниже чем в зоне.com. Выглядит так, что регистратура решила обложить дополнительным налогом весь казахстанский бизнес, используя в качестве пояснения своих действий случайный набор слов. На этом месте стоило бы подключить Антимонопольный комитет, поскольку это полностью их зона ответственности: монополист произвольно повышает стоимость услуги, не потрудившись даже придумать логичное пояснение». Кстати, об Антимонопольном комитете вспомнили и другие эксперты ИТ-рынка в Казахстане. На наш запрос, на момент публикации, антимонопольщики еще не ответили.

И еще пара глобальных штрихов, чтобы проиллюстрировать ситуацию. В конце прошлого года международная организация ICANN (Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров), занимающаяся регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета, тоже уведомила аккредитованные регистратуры и регистраторов по всему миру о предстоящем повышении отчислений: с компаний-регистраторов с 1 июля 2025 года будет взиматься не 18, а 20 центов за каждую регистрационную операцию (грубо, подорожание на 10%). И с 1 января 2025 Регистратуры будут оплачивать отчисления в размере 25 800 долларов в год вместо 25 тыс. ранее (грубо, подорожание на 3%). У нас же мелочиться не принято, и стоимость доменов поднимается на 100%.