Определены требования к защите доменных имен

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК определило требования к защите доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

Отныне интернет-ресурс с зарегистрированными доменными именами.KZ и.ҚАЗ размещается в пространстве казахстанского сегмента интернета, т. е. в аппаратно-программных комплексах только на территории Республики Казахстан. Данные требования являются результатом проводимой работы по задачам, поставленным Главой Государства в рамках обеспечения «цифрового суверенитета», о котором говорится в послании. 25 июня 2020 года в рамках закона «О новых цифровых технологиях» были приняты изменения, определяющие требования к защите доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

С момента принятия поправки начаты работы по ее технической реализации. Так, в рамках услуги по мониторингу интернет-пространства отечественной системой WebTotem было выявлено около 45000 доменных имен с нарушением вышеуказанного требования. Соответствующие уведомления были направлены в «Казахстанский центр сетевой информации» и доведены до сведения регистраторов, а также владельцев доменных имен с целью подтверждения или опровержения факта нарушения в срок до 30 ноября 2020 года.

«Сайты с казахстанскими именами необходимо размещать в местных центрах обработки данных https://profit.kz/tags/datacenter/, привлекать местных ИТ-разработчиков. Отечественным бизнесменам, соответственно, необходимо максимально использовать локальные трудовые и производственные ресурсы, деньги должны приходить в страну, а не вымываться в погоне за мнимой дешевизной сервиса за рубежом. Если владелец откажется от переноса сайта с казахстанским доменным именем, достаточно будет лишь сменить имя сайта. Например, сайт с именем Info.kz переименовать в Info.kz.com или Info.kz.org. Следует отметить, что обычных пользователей интернета проводимая работа не затронет и останется для них фактически незаметной», — прокомментировал Асхат Оразбек, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ведомстве считают, что это требование позволит создать мультипликативный эффект в экономике — дополнительные рабочие места в ИКТ-отрасли, утилизация профицита электроэнергии, сокращение внешнего интернет-трафика. А операторы связи смогут больше вкладывать в развитие местных сетей и повышать качество оказываемых услуг.