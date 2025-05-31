Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-апреле 2025 года

Темпы роста телеком-рынка выросли до 10%. Сколько заработали операторы?

Январь-апрель 2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе-апреле 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 470,9 млрд тенге, что на 10% больше объема услуг связи в Казахстане в январе-апреле 2024 года.

Объем услуг местной телефонной связи за анализируемый период составил 9 млрд тенге, что находится примерно на 7% ниже объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 273 млрд тенге (на 24% больше); услуг сотовой связи — 73,8 млрд тенге (+7%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 73 млрд тенге (-14%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 89,3% всего рынка телекоммуникаций республики — и это опять новый максимум за всю историю наблюдений.

Апрель 2025

Услуг связи в Казахстане в апреле 2025 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 120,5 млрд тенге, что на 13% больше объема апреля 2024 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2025 года составила 1,24 млрд тенге против 1,29 млрд тенге годом ранее (-4%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,25 млрд тенге (-6%). От услуг интернета операторы выручили почти 70,5 млрд тенге (+26%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,65 млрд тенге (+8%); от услуг мобильной связи — 20 млрд (+19%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,4 млрд тенге против 21 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-17%).

Уровень проникновения телеком-сервисов в Казахстане

В апреле 2025 года число абонентов фиксированного интернета в Казахстане составило 3,24 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — нейтрально), абонентов сотовой связи — 26,36 млн единиц (100,2%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 18,86 млн единиц (101,5%). Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи оставил 71,5%.

Самое главное

Апрель несколько откорректировал провал марта, когда темпы роста упали до 8%. Впрочем, особо это ситуацию для телекома не меняет – он все также слаб и фактически находится в депрессии.