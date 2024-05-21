Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-апреле 2024 года

Выручка операторов составила 435,5 млрд тенге – а как распределились доли?

Январь–апрель 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за первый квартал 2024 года казахстанские операторы связи заработали 435,5 млрд тенге, что на 21% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–апреле 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–апреле составил 9,7 млрд тенге, что примерно на 4% ниже объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 209,5 млрд тенге (+37%), услуг сотовой связи — 84,8 млрд тенге (+8%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 76,6 млрд тенге (+11%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» продолжает наращивать долю и концентрирует в себе 88,1% всего рынка телекоммуникаций республики.

Апрель 2024

Услуг связи в апреле 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 109,7 млрд тенге, что на 22% больше объема апреля 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в апреле 2024 года составила 1,29 млрд тенге против 1,54 млрд тенге годом ранее (-16%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,4 млрд тенге (-4%). От услуг интернета операторы выручили 53,3 млрд тенге (+39%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,3 млрд тенге против 3,8 млрд тенге годом ранее (+13%); от услуг мобильной связи — 22,5 млрд (+9%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21 млрд тенге против 19,1 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (+10%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В апреле 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,094 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,1%), абонентов сотовой связи — 25,3 млн единиц (99,5%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,13 млн единиц (101,1%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 71,7%.

Самое главное

В апреле телеком в абсолютном значении несколько притормозил после бурного роста в первом квартале, но темпы роста остаются на прежнем уровне.